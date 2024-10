Ben Affleck misli da se nikada neće moći riješiti Jennifer Lopez, poznat je i razlog: ''Uvijek je to radila...''

Ben Affleck, kako tvrde izvori za strane medije, misli da Jennifer Lopez nikada neće prestati pričati o njihovoj vezi.

Jennifer Lopez prije nekoliko dana prekinula je šutnju nakon razvoda od Bena Afflecka. U podužem intervjuu otkrila je da se osjećala kao da joj se svijet raspada nakon što su odlučili da svatko mora svojim putem. Affleck nije znao kada će Lopez javno progovoriti o detaljima njihove veze, ali je znao da će se to dogoditi.

"Ben zna da će ona zauvijek pričati o prekidu, jer je i ranije snimila albume i dokumentarce o njihovoj vezi", rekao je izvor za Daily Mail.

Glumac bi volio da ona to više ne spominje.

''Nije mu to najavila, ali je pretpostavljao da će se to dogoditi. To je dio njegovog života jednako kao i bilo što drugo, nikada neće pobjeći od toga'', dodao je izvor.

Affleck se nakon njenog javnog istupa osjeća dobro, ali je svjestan da je njegova bivša uvijek bila osoba koja je pričala o svom privatnom životu.

"Ljudi se s gubitkom i prekidom nose na svoj način, a to je ono što je Jen morala učiniti, a Ben je to morao prihvatiti. On bi htio zadržati neke stvari za sebe, posebno glavne detalje o njihovoj vezi'', zaključili su izvori.

Što je sve Lopez rekla pročitajte OVDJE.

Osvrnula se i na uvrede koje je dobila nakon razvoda, više o tome pročitajte OVDJE.

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Seksi prorez na haljini kćeri legendarnog glumca obznanila je i više nego što su prisutni htjeli!

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Sve je drugo postalo nebitno kad se ona skinula u bikini! Ovi prizori objašnjavaju zašto je vrlo tražena u svojoj industriji

Maja Šuput htjela se pohvaliti šminkom i frizurom, ali raskopčana košulja zasjenila je ovaj njezin plan!

Širi se bizarna snimka Justina Biebera i P. Diddyja, fanovi su šokirani onim što posrnuli reper radi: ''Je li moguće?''

Gledateljima je najpoznatija po ulozi u seriji koja se godinama prikazuje, a evo kako izgleda izvan malih ekrana!

Pogledaji ovo Celebrity E sad je sigurno! Ovim je detaljem Janko Popović Volarić svima odgovorio na pitanje je li u braku

Pogledaji ovo Nekad i sad Paparazzi su napokon snimili sina Michaela Jacksona koji se godinama vješto skrivao od medija, sve dosad!