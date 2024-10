Jennifer Lopez prvi put progovorila o razvodu od Bena Afflecka: ''Skoro me sve uništilo. Osjećam očaj, ali...''

Jennifer Lopez prekinula je šutnju i progovorila o razvodu od Bena Afflecka. Ne žali zbog svojih izbora, kaže, ali joj je žao što joj je trebalo 30 godina da nauči lekciju.

Jennifer Lopez je za magazin Interview po prvi puta javno govorila o razvodu od Bena Afflecka.

''Ovog ljeta, morala sam reći: ''Moram otići i biti sama. Želim sebi dokazati da to mogu''. Činjenica da sam u vezi me ne definira, ne mogu tražiti sreću u drugim ljudima, nego ju moram pronaći u sebi. Ne žalim ni jedne sekunde. To ne znači da me nije skoro uništilo, zamalo je'', rekla je.

Iako joj je bilo jako teško, sada misli da se dogodilo upravo ono što se trebalo dogiditi.

''Žao mi je što mi je trebalo toliko dugo da shvatim. Trebala sam to znati i prije, ali sada shvaćam, ali ne žalim niti sekunde zbog svojih izbora. Nije ispalo kako sam mislila, ali ovo je točno gdje trenutno moram biti, kako bi postigla sve što želim'', dodala je.

Govorila je i o neprestanoj potrazi za samorazumijevanjem i otkrivanjem kroz životne uspone i padove.

"To je cjeloživotni proces. Bilo je trenutaka kada sam mislila da sam shvatila sve i naučila neke lekcije. Ali onda mi ih život ponovno pošalje. Tada opet shvatim da ništa nisam naučila", pojasnila je.

Našalila se pritom i na svoj račun.

"Voljela sam biti u vezama i željela sam ostariti s nekim. Smatrala sam da ću tako biti cjelovita i sretna, ali nisam bila. Trebalo mi je samo 30 godina da naučim lekciju", iskreno je rekla pjevačica.

Progovorila je i o tome što je čeka u budućnosti.

"Ne želim započinjati nove veze. Pomalo sam i uzbuđena zato što sam sama. Ne tražim nikoga jer želim vidjeti što mogu napraviti kada letim sama i kada sam slobodna. Moraš biti zdrav i moraš biti potpun ako želiš nešto želiš više. Moraš biti sa sobom dobar", rekla je J.Lo.

"Osjećam usamljenost, strah, tugu i očaj. Ali kada to prihvatiš i kažeš sam sebi da te to neće ubiti, onda shvatiš da si sposoban osjećati sreću i radost. Biti u vezi ne definira me'', dodala je.

Podsjetimo, Ben i Jennifer rastaju se nakon dvije godine braka, a papire za razvod podnijela je upravo glumica i pjevačica, koja je kao razlog rastave navela nepomirljive razlike.

U rujnu su u javnost procurile i tajne braka koje otkrivaju zašto se rastaju, a više o tome pročitajte OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Ovako srpski folker slavi rođenje kćeri, ništa bez poderane majice: ''Od prekjučer nisam spavao!''

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Nekadašnja ljepotica pokazala je rezultat još jedne operacije, no ovaj put u fokusu je bila osoba s kojom se odmarala

Maldivi, Sejšeli, Bora Bora: Sve o zarukama i vjenčanjima poznatih Hrvata na vrućem pijesku egzotičnih otoka!

Sjećate li se tko je sve sjedio u žiriju našeg showa kojega svi obožavaju? Jedna osoba već godinama ''lovi'' talente!

Pogledaji ovo Nekad i sad Prepoznajete li ovog glumca? Zbog njegova šarma žene su bile lude za njim u hit-seriji, a pokoja bora nije ga puno promijenila!

Pogledaji ovo Celebrity Posrnulog glazbenika napuštaju prijatelji i suradnici, neki već kupuju šutnju brojnih žrtava