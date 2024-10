Marija Benjak o miksu emocija nakon što je napustila MasterChef: ''Tko bi u mojim godinama uopće pristupio ovome?''

Rođen je u Maleziji, školovao se u Singapuru, radio je u restoranima na Hvaru, Korčuli i u Splitu, a mentor mu je bio Hrvoje Zirojević. Chef Toni Boban večeras će u MasterChefu kandidatima začiniti stres test, zbog kojeg će netko napustiti natjecanje. A Marija Benjak, koja je MasterChef napustila u posljednjem stres testu, svoje dojmove podijelila je s našom Dijanom Kardum za In magazin.

Tuga, ponos, sreća ... Miks emocija osjećala je Marija Benjak, kad je čula da upravo ona napušta MasterChef kuhinju. Njezinu boravku ovdje presudio je burek.



''Ja sam bila u jednu ruku svjesna da ću ja napustit MasterChef kuhinju, meni je moj cilj se ostvario, ja sam došla tu vidjeti kako to funkcionira, došla sam u top 22 u cijeloj Hrvatskoj. To nije mala stvar u mojim godinama, to bi imao rijetko tko hrabrost uopće pristupit tome i zbog mog zdravstvenog stanja, ja sam razmišljala puno nije pametno riskirat da mi se nešto ne dogodi'', govori Marija.

Sada će nastaviti kuhati za svoju obitelj, a oni su bili i najviše iznenađeni kad su čuli da će se prijaviti u najpoznatiju kuhinju u Hrvatskoj.



''Kad sam rekla da idem u MasterChef pitali su me, dal se šalim, zbog mog zdravtsvenog stanja jer znaju. evo danas je točno godinu dana, baš mi danas došla slika, uspomena točno na današnji dan sam izašla iz bolnice kad su mi stabilizaciju kralježnice radili.. 4 put donji dio i jedanput vratni'', priča Marija.

Ljubav prema kuhinji kod nje nije prisutna od malih nogu.



''Više manje sam morala raditi i u štali i na polju i svuda, a bili su tu drugi koji su kuhali ili roditelji ili već netko. Onda je opet došlo za snahu, opet polje, mlada sam se udala, opet isti slučaj. Onda sam preko noći morala postati, ali dosta sam dok je bila živa svekrva koju jako cijenim, jako puno od nje sam naučila'', kaže.

Iz MasterChefa odlazi s novim iskustvom i unaprijeđenim znanjima u kuhinji. No najveći problem ostao je takozvani plejting.



''Ja sam rekla da ću ja u svako jelo nešto svoje međimursko dodati, baš zato što se to Međimurje jako malo spominje. Bilo je tu ljudi iz svih krajeva, ja sam bila otud ali imala sam dosta malo prilike to pokazat. Kod nas je to tako to se servira i na svadbama i u restoranima, na pladanj se stavi kako se stavi, list peršina, ali je fino, jesti je fino'', govori.

Večeras će MasterChef kuhinju napustiti još jedan kandidat. A kandidatima će zapapriti Toni Boban, poznati chef s više od 15 godina iskustva. A za kandidate ima jedan savjet.



''Pa da mora radit, mislim da se triba stvarno radit i trudit i doći će tvojih pet minuta. Mislim da je to jako bitno i da imaju samopouzdanja, da neće sve na prvu biti kako treba ali samo treba radit, čitat, bit svjestan da ne znaš, bit svjestan da moraš ić naprijed i to je najbolji savjet koji možeš dat čovjeku'', kaže Boban.

Svoje iskustvo stjecao je u Hrvatskoj, ali i inozemstvu. Od malena je povezan s fuzijom japansko-azijske kuhinje. A gastronomiju je odabrao kao mali.



''Ja sam spleton okolnosti to htija, u petom osnovne su me roditelji pitali što bih tija i ja sam rekla ja bi tia bit kuhar, jer sam bija živo dite. Tako da ispalo je super, baka je bila protiv toga, međutim nekako je sve došlo na svoje. Ima sam sriću da me Hrvoje Zirojević dohvatija kao dite i da mi je osnove koje su dan danas temelj mog rada'', dodao je Boban.

Kao mlađi kuhar osvojio je Biser mora i IKKER Interregionalni kup kuhara europskih regija, što je samo dio priznanja i nagrada.



''I kao restoran i kao mlađi san se takmičija, što je stvarno super, što bih stvarno svima preporučio. Dobija, ne dobija nije uopće bitno, naučiš gubit, pobjeđivat, vidiš druge nacionalnosti, drugačije kuhinje, drugačiji rad. I upoznaš druge ljude'', govori Boban.

Što će zadati kandidatima u stres testu, ne propustite pratiti u novoj epizodi MasterChefa na Novoj TV!

