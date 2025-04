Velikih 60 godina braka Joze i Milke: ''Prvi put kad sam je vidio rekao sam - bit ćeš ti sa mnom mala!''

Danas kada veze i brakovi često pucaju zbog sitnica, priča o Jozi i Milki iz Kaštela podsjetnik je na ono najvrjednije – ljubav i zajedništvo. Njihova ljubavna priča traje punih 60 godina. Povodom dijamantne obljetnice braka, našem Hrvoju Kroli za In magazin otkrili su kako su se zaljubili, kroz što su sve prošli i zašto bi sve – opet ponovili.

Sve je počelo kao iznenađenje, okupljena cijela obitelj, suze, osmijesi, uspomene. Proslava njihove 60. godišnjice braka bila je prilika da se još jednom prisjete svega što su zajedno prošli.



''Odlično je bilo, obiteljski zajedno, ona je bila malo sentimentalna ali ne bi ni valjalo da nije. Oni su to bez mene uradili. Nisam ni ja znala, na taj dan nismo ručak kuhali i kažu, mama vodi te zet na večeru. Kad sam ja vidjela tko mene čeka, ajme emocije'', govori Milka Hrstić.



Njihova ljubavna priča počinje kad su imali samo 20 godina. Jozo je odmah znao – Milka je ona prava.



''On je poludio za mnom. Nisam ja imala momka, prava balavica. I na selu ti se vuna češljala, sjelo, seoski običaji. I on ajde nosi onoj gore piće, ja se mislim šta me se ovi zakačio, a bila puna prostorija tu. Ja otišla u babe on otišao za mnom. I baba kaže pusti ga unutra hladno je. I tako smo ti počeli, ja sam utekla za njim, nisu mi roditelji dali jer nije ni vojsku služio ni ništa'', priča Milka.



''Od prvog dana kad sam je vidio ja sam rekao - bit ćeš ti mala sa mnom'', otkrio je Jozo.



Vjenčali su se tiho, u crkvi, bez velike pompe. Kumovi, časna sestra i velečasni. I tada je počelo njihovo životno putovanje, ispunjeno ljubavlju, ali ne bez izazova, čak su bili i u zatvoru 21 dan i to im je bilo najteže.

''Ja sam došao iz vojske i nisam mogao naći posao. I jedan dan vidim kako ljudi idu van raditi, a i mi bi išli ali nam ne daju. I mi uzeli kofere i odavde u Rijeku za Trst ali su nas vratili nazad u zatvor. Pucalo je za nama'', priča Jozo.



Iako ih je život znao staviti na kušnju - od odlazaka u Trst zbog posla, problema s putovnicama, pa i perioda kada nisu imali ništa, uvijek su imali jedno drugo. Ali i razgovor.

''Nema svađe! Isti smo, nije bilo ni dva sata da nismo govorili. Normalno je da dođe do neslaganja, ali nikad nismo ručali jedno bez drugoga. Nema šutit. Čovjek koji voli mora malo bit ljubomoran'', govori Jozo.



Prisjećaju se i medalja s radničkih igara, te kako je Jozo pokazivao svoju ljubomoru -simpatično, zaštitnički, baš kao pravi muž.

Danas su ponosni na ono što su stvorili – troje djece, devetero unučadi i četvero praunučadi. Kažu da je obitelj njihovo najveće bogatstvo.



''Kad mi pogledamo što smo stvorili, djecu i sve, onda želim takav život svakomu kakav sam ja ima. Zato mi je puno srce'', zaključio je Jozo.



Danas, nakon šest desetljeća, kažu da bi sve opet isto. Milka priznaje, da je ispred nje 50 drugih, opet bi izabrala svog Jozu.



Iako njihovo vrijeme mladosti danas izgleda daleko, njihovi savjeti za mlade vrlo su jednostavni - poštovanje, razgovor, zajednički ciljevi i ljubav.

''Mladi ljudi koji ulaze u brak, neka prvo raščiste sa svojom mladosti i sa svojim ciljem. Neka poštuju žene a i žene muževe. I neka samo bude kuvano i oprano'', zaključio je Jozo.



Šezdeset godina, jedna velika ljubav i jedno veliko „da“ koje traje cijeli život. Jer Jozo i Milka nisu samo muž i žena - oni su partneri, prijatelji i dokaz da je ljubav stvar odluke, a ne slučajnosti.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 inMagazin Naš chef boravio je na Maldivima kao jedini predstavnik Hrvatske: Evo što je izbjegavao, a u čemu je uživao!

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 inMagazin Iza osmijeha Željka Pervana krije se prava životna borba: ''Jedno se skrivalo iza drugog''