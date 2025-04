Ova hrvatska obitelj udarila je temelje jedne od najuspješnijih influencerskih priča u regiji

Sve je krenulo na 1. April prije 11 godina. Dok su ostali zbijali šale, Ana Zibar udarila je temelje jedne od najuspješnijih influencerskih priča u regiji. Danas, pregledi videa koje snima s obitelji, samo na Youtubeu broje gotovo 300 milijuna. Naša Anja Beneta družila se s obitelji Zibar i za In magazin otkrila kako su uspjeli osvojiti mlijune srca.

Svakodnevnicu peteročlane obitelji Zibar na društvenim mrežama prate milijuni ljudi. I tako već cijelo desetljeće.



"Tu je iskrenost ključna i spontanost. Ono što vidite na društvenoj mreži, to smo i mi privatno. Jedino možda ne vidite neke stvari jer ja tu odlučujem što ću ostaviti u privatnosti, a što ću dati javnosti. Ne volim snimati kad je tužno ili kad su suze uključene ili kad moja djeca imaju neki privatni problem, to nećete vidjeti. Hoću objaviti sebe, ali odlučujem što ću objaviti kad smatram da bio ta situacija mogla nekome pomoći'', objasnila je Ana.



To je bio i razlog zašto je javno objavila snimku svojeg porođaja.



"Strah je najveći neprijatelj. Ja sam htjela otkloniti taj strah barem na način da im pomognem da znaju što ih čeka u rađaoni da im utoliko bude lakši odlazak na taj najljepši čin. Reakcije su stvarno bile pozitivne. Jedini fun fact u toj priči je što sam ja imala frizuru i imala sam sminku, pa su ljudi rekli ona je to došla odglumiti. Ne nisam, nego sam ja došla na pregled i slučajno je ispalo da sam ja išla rađati, to nije bilo planirano. Bilo je planiranmo da ćemo snimati, ali ne taj dan jer je Bruno odlučio doći ranije.", priča Ana.



Tata Bojan Bojan poznati je fotograf, pred čijim su fotoobjektivom pozirale gotovo sve domaće zvijezde.



"Definitivno mi je bolji život iza fotobjektiva, na kraju krajeva, to je moja profesija, ali ženina je zadnja, tako da tko me pita.", šali se Anin suprug Bojan.



"Ja djecu snimam odmalena. Da meni djeca u bilo kojem trenutku kažu ne, brišem sve. Dijete mi je bitnije. Ali dok god je njima to ok, a njima je ok, to je tako!", priča Ana.



Zibari imaju veliko srce. Rado se priključe humanitarnim akcijama, a u jednom trenutku imali su čak deset udomljenih pasa.



"Veliki smo ljubitelji životinja, pogotovo ja. Ja sam luda za životinjama od kada sam bila mala, i pored mene ne može proći životinja na cesti da ju ja ne uzmem. Na sreću mog muža. Trenutno imamo dva udomljena psa i tri udomljene mačke."



I velike planove za budućnost.



"Nećemo ih odmah sve otkrivati jer nije dobro sve otkrivati. Ali ono što bih svakako voljela je neki format prebaciti i na tv. Naziv filma kada bi se snimao o našem životu bio bi: Što je to prava ljubav!", otkrila je Ana.

