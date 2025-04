Omiljeni dečki iz Pančeva! Ovi mladići zaludjeli su mlade diljem regije, a i Zagreb ih obožava

Talentirane glazbenike iz Pančeva povezala je ljubav prema westernima. Odnosno, najpoznatijem filmskom pljačkašu - Buč Kesidiju. Glazbom istoimenog benda ovi mladići zaludjeli su mlade diljem regije. Naša Dorotea Filipaj uhvatila ih je u Zagrebu i za In magazin doznala koliko znaju o hrvatskoj glazbenoj sceni.

Euforija obožavatelja, koja ih već dulje vrijeme prati u susjednoj Srbiji, na velika vrata dovela ih je i do Zagreba. Stoga smo popularne dečke iz Pančeva, koji čine grupu Buč Kesidi, ugostili u studiju In magazina i doznali koliko ovi pripadnici generacije Z znaju o hrvatskoj tradicionalnoj glazbi.

Njihove odgovore možete vidjeti u prilogu In magazina!

Simpatični dvojac ovih je dana u Zagrebu zbog promocije novog albuma.

''Tužne ljubavi je naš posljednji singl koji najavljuje album Moderne veze koji izlazi 04.04. i Tužne ljubavi je singl koji najbolje opisuje cijeli album'', govori Luka.

A upravo su se pjesmom Tužne ljubavi plasirali na ovogodišnje srbijansko natjecanje za pjesmu Eurovizije.



''Dogodilo se to da postoji jedno pravilo, a to je da se pjesma koja se prijavljuje ne smije biti izvedena prije 1. rujna te godine, mi smo svirali Tužne ljubavi dosta to ljeto, nismo to pravilo dobro protumačili...'', objasnio je Luka.

Prijavili su se sami, s natjecanja su ih diskvalificirali, ali kažu - možda pokušaju ponovno.



''Pa što da ne. Mislim prijavili bi se, samo da bude u okviru nekog našeg plana u budućnosti. Moralo bi nam odgovarati da u tom trenutku imamo pjesmu baš za to i nastup bi morao biti kako smo mi zamislili'', govori Zoran.

Prošlogodišnjim rasprodanim koncertima dokazali su kako postoji posebna ljubav između njih i zagrebačke publike.

A uskoro publiku će zabavljati u Zagrebu, gdje će imati priliku premijerno čuti pjesme s novog albuma.

