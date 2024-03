Sjećate se svih kućnih pomoćnica obitelji Fazlinović? Evo gdje su danas i kako izgledaju!

Jasna Žalica, Belma Lizde-Kurt, Emina Muftić i Elvira Aljukić glumile su Šefiku, Bubu, Zmuretu i Sanelu u seriji "Lud, zbunjen, normalan".

"Lud, zbunjen, normalan" jedna je od omiljenih humorističnih serija s ovih prostora koja je nasmijavala gledatelje 13 sezona i stekla je kultni status.

U njoj pratimo zgode obitelji Fazlinović, djeda Izeta, sina Faruka i unuka Damira, a ključne su figure u njihovim životima i kućne pomoćnice, koje su se tijekom serije mijenjale.

Prva i možda omiljena pomoćnica Fazlinovića bila je Šefika, koju je utjelovila glumica Jasna Žalica.

Šefika je bila na meti legendarnog Izeta, kojeg je sjajno utjelovio pokojni Mustafa Nadarević, a zbog njegovih provokacija dala je otkaz i zaposlila se u Zoološkom vrtu u Njemačkoj, gdje je hranila životinje. No u 11. sezoni serije Šefika se ipak vratila, s malom promjenom imidža.

Inače, Jasna je jedna od najzaposlenijih bosanskohercegovačkih glumica, a osim što snima serije, filmove i glumi u kazalištu, redovna je profesorica na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, gdje predaje predmet Pokret. Poznata je i po ulogama u filmovima "Gori vatra", "Kod amidže Idriza", "Takva su pravila" i mnogim drugima. Što se tiče njezina privatnog života, u sretnom je braku s redateljem Pjerom Žalicom, s kojim ima i sina Ismara.

Druga pomoćnica Fazlinovića bila je Rabija Bubić zvana Buba, koju je glumila Belma Lizde-Kurt. I ona je imala slične probleme s Izetom kao Šefika, a u četvrtoj sezoni serije otišla je na selo te je kao zamjenu poslala svoju sestru Zumretu.

Belma svoju karijeru najviše gradi na kazališnim daskama, a okušala se i kao kazališna redateljica, no jednom je prilikom priznala da je ljudi najviše poistovjećuju upravo s Bubom.

"Gledatelji zbilja vjeruju da Buba postoji. Kad vide mene, Belmu, koja samo radi svoj posao, oni prepoznaju Bubu. Često se ne mogu sjetiti odakle me znaju, ali vide me kao nekog bliskog i dragog. Pitaju me kako sam, kako mi je obitelj, požele mi sve najbolje..." ispričala je glumica.

O njezinu privatnom životu ne zna se puno jer ga čuva podalje od javnosti, no poznato je da je prije 13 godina nju i supruga, redatelja Aleša Kurta, zatekla strašna tragedija.

Naime, njihov tada desetogodišnji sin Jan Isak smrtno je stradao u nesreći tijekom vožnje kajakom u Kanadi. Dječak je pronađen nakon višesatne potrage pokraj podvodnog grebena, a preminuo je od promrzlina.

Nakon sinove smrti Belma se posvetila radu s djecom i odgoju kćeri, a od tragedije se nikad nije oporavila.

Bubinu sestru Zumretu glumila je Emina Muftić, kazališna i filmska glumica te profesorica sarajevske Akademije scenskih umjetnosti, koja iza sebe ima bogatu glumačku karijeru.

Bila je u braku s glazbenikom Ivanom Vrhuncem, koji je 2013. preminuo nakon teške bolesti, a zajedno su dobili kćer Situ.

Zumra je otišla u petoj sezoni serije, a četvrtu kućnu pomoćnicu Fazlinovića, Sanelu, glumila je Elvira Aljukić. Elviru smo gledali i u seriji "Na granici" kao Anđelku Penavu te u "Bogu iza nogu" kao Zdenku Žderić.

