Ovaj šarmer morao se namučiti oko svoje zanosne supruge, on je bio očaran čim ju je ugledao, a ona njega nije ni prepoznala!

Matthew McConaughey i Camila Alves upoznali su se 2006. godine, a njihova ljubavna priča počela je kao u romantičnim komedijama.

Holivudski glumac Matthew McConaughey (54) i manekenka Camila Alves (41) slove kao jedan od najljepših slavnih parova te plijene pozornost gdje god se pojave.

Ništa drukčije nije bilo ni na ovogodišnjoj dodjeli Oscara, gdje su u glamuroznim izdanjima odmah po dolasku na crveni tepih ukrali sve poglede.

Zanosna Camila istaknula je svoje atribute u haljini s visokim prorezom i naglašenim dekolteom, a i Matthew je bio vrlo zgodan u smeđem odijelu i sa zalizanom kosom. On je u istom izdanju išao i na Vanity Fair afterparty, a ona se presvukla u još zavodljiviju crvenu haljinu s izrezima koji otkrivaju trbuh.

Matthew i Camila danas su jedan od najstabilnijih parova u Hollywoodu, a početak njihove ljubavne priče je kao iz nekog romantičnog filma.

Par se upoznao 2006. godine u jednom klubu na Sunset Boulevardu i dok je slavni oskarovac odmah ostao očaran brazilskom ljepoticom, ona njega isprva nije ni prepoznala.

"Prvo, nisam znala tko je on. U to vrijeme imao je jako dugu bradu i nosio je neki šešir. Bio je sav zakamufliran, zapravo nisam shvaćala tko je on", ispričala je jednom prilikom Camila, koja nije bila ni impresionirana njegovim statusom filmske zvijezde, pa se Matthew se morao dobro potruditi kako bi je osvojio i pokazao joj je tko je i kakav je zapravo.

On je bio u izlasku sa svojom muškom ekipom kada je krajičkom oka spazio lijepu manekenku te je pozvao nju i njezine prijateljice da im se pridruže, što su i učinile. Matthewu je bilo jasno da nije oduševio Camillu kada mu se obratila na svojem rodnom portugalskom jeziku, koji je on, srećom, razumio.

"Nisam tražio. Bio sam vrlo sretan sam. Dobro sam spavao, bio sam duhovno zdrav, dobro sam se družio sam sa sobom. Ali izišli smo na prvi spoj nakon susreta u klubu i tada sam znao da sljedeće večeri ponovno želim ići na drugi spoj. I sljedeće večeri nakon toga htio sam ići na treći spoj. A onda sam s njom želio ići na spojeve sljedećih devet godina. I ni s kim drugim", ispričao je jednom glumac.

Par je u srpnju 2008. godine dobio prvo dijete, sina Levija, u siječnju 2010. godine dočekali su kćer Vidu, a sina Livingstona dobili su u prosincu 2012. godine.

Zaručili su se na Božić 2011. i u tajnosti se vjenčali u lipnju sljedeće godine u svojem domu u Austinu.

Tijekom intervjua za People 2012. Camila je priznala da je bila iznenađena što su se uopće vjenčali.

"Mislim da je to nešto do čega smo evoluirali. Nikad nisam bila djevojka koja je odrastala govoreći da se želi udati. Zapravo sam rekla svojim roditeljima neka ne očekuju da ću se udati. Za mene je najvažnije bilo da se pobrinem da naš dom bude miran, da je zdrav, da su djeca dobra. Nisam znala koliko je vjenčanje važno i koliko je zaista bilo posebno sve dok nisam prošla kroz ceremoniju."

Tijekom godina u više su ih navrata pitali u čemu je tajna njihova sretnog braka, a oni tvrde da se sve svodi na svakodnevne i uobičajene stvari, poput druženja kod kuće i kuhanja zajedno, a priznali su da ponekad i pobjegnu do hotela koji im je od kuće udaljen deset minuta.