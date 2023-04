Woody Harrelson oglasio se o teoriji da bi mu Matthew McConaughey mogao biti brat: ''Samo ću reći...''

Woody Harrelson potvrdio je kako i on sumnja da mu je Matthew McConaughey brat, te bi htio napraviti DNK test.

Glumac Woody Harrelson (61) oglasio se o teoriji kolege Matthewa McConaugheya (53) oko toga da bi mogli biti braća.

Nakon što je McConaughey otkrio kako sumnja da imaju istog oca, Harrelson ga je podržao u emisiji "Late Show with Stephen Colbert"

"Samo ću reći da bi u tome moglo biti istine", kazao je glumac te je objasnio kako je do toga zaključka došao nakon jednog razgovora s McConaugheyevom majkom Mary Kathlene McCabe, kada su zajedno bili na odmoru u Grčkoj.

"Spomenuo sam nešto o tome kako moj otac nije ni za čim žalio, na što je njegova mama rekla: 'Znala sam tvojeg oca'. Ta rečenica mi je odmah postala sumnjiva", ispričao je Harrelson, pa je i potkrijepio ovu naizgled suludu teoriju: "Devet mjeseci prije nego što se Matthew rodio, njegova majka i navodni otac Jim odlučili su se razvesti".

Rekao je i kako želi napraviti DNK test, no razumije da Metthewu to nije lako.

"On se osjeća kao da će izgubiti oca. No ja mislim da bi ovako mogao samo dobiti još jednog oca, ali i brata", kazao je Woody.

U prilog ovim tvrdnjama ide i nedavno iskopana fotografija Harrelsonova oca Charlesa, na kojoj dosta nalikuje na Matthewa.

Harrelsonov otac preminuo je u zatvoru 2007. godine od srčanog udara, a i čovjek kojeg je McConaughey zvao ocem mrtav je od 1992.

Matthew je teoriju o tome da bio on i Woody mogli biti u rodu iznio u podcastu "Let's Talk Off Camera with Kelly Ripa", a i kod njega je sumnje potakla izjava njegove majke tijekom odmora u Grčkoj.

Inače, McConaughey i Harrelson jako su bliski prijatelji i prošle su godine zajedno bili na odmoru u Hrvatskoj. Skupa su i glumili u seriji "Pravi detektiv", a sada su se ponovno ujedinili u komediji "Brother From Another Mother".

