Holivudske legende imaju novi dokaz koji potvrđuje njihove sumnje da su možda u krvnom srodstvu? Sve su sami izračunali!

Matthew McConaughey i Woody Harrelson postali su tema svjetskih medija nakon priznanja da sumnjaju kako su zapravo polubraća, a sad imaju i navodni novi dokaz.

Holivudski glumci Matthew McConaughey i Woody Harrelson postali su tema svjetskih medija nakon što je Matthew u jednom podcastu otkrio da bi on i Woody mogli biti polubraća.

"Kad smo bili u Grčkoj prije nekoliko godina, sjedili smo i razgovarali o tome koliko su naše obitelji bliske. S nama je bila i moja mama i rekla je Woodyju da je poznavala njegova oca. Svi su bili svjesni što znači to 'poznavala'. Bilo je to 'nabijeno' poznavanje" rekao je McConaughey.

A sada imaju i novi dokaz.

Osvanula je fotografija Woodyjeva oca Charlesa iz zatvora, a vidljive su sličnosti između njega i Woodyja, ali i njega i Matthewa.

Fotografiju možete vidjeti OVDJE.

Woodyjev otac Charles preminuo je prije 16 godina u zatvorskoj ćeliji od srčanog udara, njegova majka, Diane Lou Oswald, još je živa.

Charles je osuđen na doživotni zatvor zbog smrtonosnog pucanja u suca Wooda Jr. u San Antoniju u Teksasu 1979., a Woody ga je redovito posjećivao sve do njegove smrti u dobi od 69 godina.

Woody je o svom ocu rekao: ''On je jedan od najartikuliranijih, načitanih i šarmantnih ljudi koje sam ikada upoznao. Ipak, tek sad procjenjujem zaslužuje li moju odanost ili prijateljstvo. Na njega gledam kao na nekoga tko bi mogao biti više prijatelj nego na nekoga tko je bio otac.''

McConaughey se, s druge strane, na nekoliko godina udaljio od svoje majke Mary Kathlene McCabe, a čovjek kojeg je zvao ocem preminuo je 1992. godine.

A glumci s objasnili i zašto nisu napravili DNK test.

"Htjeli smo doznati što točno znači to 'poznavala' i uz malo matematike otkrili smo da je Woodyjev otac bio na otpustu u vrijeme kada su se moji roditelji razvodili. Postoje dva moguća mjesta u Zapadnom Teksasu na kojima su se mogli sastati i 'poznavati'", ispričao je te je otkrio i kako on i Woody još nisu napravili DNK test.

"Woodyju je lakše reći: 'Hajdemo napraviti test' jer on nema što izgubiti", kazao je McConaughey pa je objasnio i da je njemu teže jer bi nakon 53 godine možda mogao doznati da ima drugog oca.

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Nekad i sad Na ovim je fotografijama žena koja je nekad posebnom ljepotom obarala s nogu, pogledajte kako je izgledala u danima najveće slave!

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Rozga izvela tešku zavodljivu pozu u kratkim hlačicama, a u naručju ju je držao dečko poznate regionalne pjevačice