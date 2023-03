Sin miljenika žena neodoljivo podsjeća na njega, a baš poput slavnog tate odan je prepoznatljivom imidžu

Sin Matthewa McConaugheyja Levi Alves McConaughey nevjerojatno liči na svog slavnog oca, a evo gdje su ga uhvatili paparazzi.

Sina slavnog holivudskog glumca Matthewa McConaugheyja Levija Alvesa McConaugheyja paparazzi su uhvatili na reviji poznate dizajnerice na pariškom tjednu mode.

Miljenik žena nije bio u Parizu, ali na reviji su bili njegov sin, kćerka i majka.

S raščupanom kosom, 14-godišnji sin oskarovca, Levi, neodoljivo je podsjećao na svog slavnog oca. Tinejdžeru su se pridružile mlađa sestra Vida (12) i njihova majka model Camila Alves.

Camila koja ima 40 godina izgledala je zapanjujuće kao i uvijek, a pored svoje djece izgledala je kao njihova starija sestra.

Inače, Matthew i Camila na glasu su kao jedan od najsretnijih i najljepših holivudskih parova, a njihova bi ljubavna priča bez problema mogla poslužiti kao scenarij za jedan dobar romantični film.

Par se upoznao 2006. godine u jednom klubu na Sunset Boulevardu i dok je slavni oskarovac na prvu ostao očaran brazilskom ljepoticom, ona njega isprva nije ni prepoznala. Točnije, Camila uopće nije bila impresionirana njegovim statusom filmske zvijezde i Matthew se morao dobro potruditi kako bi je osvojio i pokazao joj je tko je i kakav je zapravo. On je te večeri bio u izlasku sa svojom muškom ekipom kada je krajičkom oka spazio lijepu manekenku pa je pozvao nju i njezine prijateljice da im se pridruže.

Na kraju su to učinile, ali prema glumčevim tvrdnjama, bilo je jasno da je nije oduševio, a prvi put mu se obratila na svojem rodnom portugalskom jeziku, ali brzo se i dobro snašao.

"Tada sam razumio portugalski bolje nego u naših devet godina veze", izjavio je jednom prilikom za People.

Međutim, kada pitate Camillu o toj noći, njezino viđenje njihova prvog susreta potpuno je drugačije.

"Upoznali smo se u Hydeu, od svih mjesta. Imali smo dvije interakcije u baru. Prvo nisam znala tko je on. U to vrijeme imao je jako dugu bradu i nosio je neki šešir. Bio je sav zakamufliran, zapravo nisam shvaćala tko je on", priznala je.

Prisjećajući se zbog čega se osjećao tako sigurnim, Matthew je otkrio da je to bilo zbog samopoštovanja koje je imala prema sebi, prema obitelji i načina na koji je poštovala njega, ali nikada nije uzimala ništa zdravo za gotovo. Taj se osjećaj pokazao obostranim i u srpnju 2008. godine par je je dobio prvo dijete, sina Levija, u siječnju 2010. godine dočekali su kćer Vidu, a sina Livingstona dobili su u prosincu 2012. godine.

Zaručili su se na Božić 2011. godine i u tajnosti se vjenčali u lipnju sljedeće godine kod svoje kuće u Austinu.

