Jednim pokretom je pokazala stvarno baš sve, haljina se pomaknula i svima je bilo jasno da nema donje rublje

Denise Richards jedna je od uzvanica 6. međunarodnog festivala Canneseries u Cannesu gdje promovira svoju novu seriju "Paper Empire", a na crvenom joj se tepihu dogodila i mala nezgoda.

Holivudska glumica Denise Richards privukla je pozornost dok je hodala ružičastim tepihom 6. međunarodnog festivala Canneseries u Cannesu gdje je na promociji svoje nove drame "Paper Empire" privukla veliku pažnju okupljenih.

Pogledaj i ovo U svom svijetu Kako jedna od najvećih zvijezda 90-ih izgleda bez šminke? Opušteno izdanje nekad obožavane ljepotice

No ono čime je sve ostavila bez teksta je haljina koju je nosila, a koja neodoljivo podsjeća na poznati Versace model koji je nosila Elizabeth Hurley 90-ih godina. No to je postalo manje važno u trenutku kada je Denise jednim pokretom pokazala baš sve, odnosno da ispod nje nije obukla gaćice pa su se jasno vidjeli njezini najintimniji dijelovi. Da joj haljina predstavlja problem, vidjelo se i kada je pozirala uz more, zauzimajući čudne poze i pazeći da ne pokaže previše, što joj na kraju nije uspjelo.

53-godišnja Denise u Cannes je stigla u pratnji svog supruga Aarona Phypersa, a ono što je dodatno svima zapelo za oko je njeno lice jer je nedavno snimljena ispred klinike za estetsku kirurgiju i šuškalo se da se već podvrgnula nizu zahvata.

"Imala sam jedino korekciju grudi, iskrena sam i otvorena u vezi sa tim. Imam isti nos i usne i ako ljudi pogledaju, vidjet će to. Nisam odlazila na tretmane botoksom ili ubrizgavanje filera. A kada ljudi gledaju moje serije i filmove, vidjet će da mi je mimika dosta izražena pa to zapravo privlači toliko pažnje. Ja sam uz sve one prelijepe žene koje cijelo vrijeme izgledaju besprijekorno i ne odlazim na korekcije", izjavila je Denise 2019. godine za britanski Telegraf.

Glumica je u prošlosti, osim izgledom, pažnju javnosti i medija plijenila burnim brakom s glumcem Charlijem Sheenom, koji je potrajao od 2002. do 2006. godine. Upoznali su se još davne 1991. godine na snimanju filma "Loaded Weapon", a zaručili su se deset godina kasnije. Zajedno su dobili dvije kćeri, a tijekom druge trudnoće Denise je prvi put odlučila napustiti Charlijea.

Kasnije se predomislila i odlučila dati njihovu braku drugu pansu, no samo godinu dana kasnije i službeno je zatražila razvod braka, a uz to je zatražila zabranu prilaska jer joj je prijetio smrću. Nekoliko godina su vodili rat putem medija, no 2012. godine odlučili su zaboraviti prošlost i izgladiti odnose.

Denise je novu sreću pronašla s glumcem Aaronom Phypersom, s kojim je danas u sretnom braku. Vjenčali su se 2019. godine na intimnoj ceremoniji u Malibuu u društvu najbližih prijatelja i obitelji.

1/4 >> Pogledaji ovu galeriju +0 Preporuke Zbog nove hit-serije na Netflixu izdano je posebno upozorenje, obiluje golotinjom i nizom eksplicitnih scena!

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Preporuke Momčilo Otašević iskreno zaplakao na setu serije "Kumovi" zbog Ane Uršule Najev: "Nisu potrebne ni umjetne suze ni mentol"