Zbog nove hit-serije na Netflixu izdano je posebno upozorenje, obiluje golotinjom i nizom eksplicitnih scena!

Nova serija "Opsesija, ljubav, ljubomora" podigla je puno prašine nakon početka prikazivanja, a sada je zbog nje izdano i posebno upozorenje.

Za ljubitelje trilera na Netflix je stigla nova poslastica naziva "Opsesija, ljubav, ljubomora", koju su gledatelji jedva dočekali, ali za koju je izdano i upozorenje zbog golotinje i eksplicitnih scena kojima obiluje.

U seriji se u jednoj od glavnih uloga pojavljuje 51-godišnji Richard Armitage, koji glumi kirurga Williama, a koji se upušta u aferu sa zaručnicom svog sina Jaya Annom, koju je utjelovila Charlie Murphy. Radnja se odvija u nizu seksi scena i emitira se uz oznaku 18+.

No već popularni servis je već zaprimio brojne pritužbe na to, pa je putem Twittera poslao upozorenje.

"Ako ste donijeli (upitnu) odluku da gledate Opsesiju sa svojim roditeljima, ovo su trenuci koje ćete vjerojatno hjeti izbjeći", poručili su objavili točne vremenske oznake za scene seksa u svakoj epizodi.

If you've made the (questionable) decision to watch Obsession with your parents, these are the moments you'll probably want to excuse yourself:



Ep1: 26m14s

Ep2: 00m32s

Ep2: 22m00s

Ep3: 10m15s

Ep3: 25m58s

Ep4: 02m15s