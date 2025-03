Nikad ne bismo rekli da je to on! Glumio je u seriji koja je obarala sve rekorde gledanosti

Mark Linn-Baker, koji je započeo karijeru krajem sedamdesetih, dugo vremena je vladao malim ekranima kao Larry Appleton u seriji "Potpuni stranci".

Serija "Potpuni stranci" ("Perfect Strangers") emitirala se punih osam sezona. U doba kada nije bilo streaming servisa, redovito je obarala rekorde gledanosti, od kojih su neke dosezale gledanost od više od 26 milijuna gledatelja.

Iako je serija poznata po liku Balkija Bartokomousa u izvedbi Bronsona Pinchota, ne valja zaboraviti ni njegovog daljnjeg rođaka Larryja Appletona, koji se tek osamostalio iz roditeljskog doma te unajmio stan u Chicagu.

Njega je utjelovio Mark Linn-Baker, kojeg bismo danas teško prepoznali u odnosu na slavne dane.

Prema novijim fotografijama, Linn-Baker sada ima proćelavu glavu, dok ostatkom izgleda dominiraju sijeda kosa i brkovi.

Danas 70-godišnji Linn-Baker je debitirao u glumačkoj industriji krajem sedamdesetih, a već u osamdesetima je dobivao sve veće uloge. Osim što je s Pinchotom bio zvijezda vlastite serije, Linn-Baker je često gostovao u drugim poznatim serijama poput "Pod istim krovom", "Puna kuća", "Ally McBeal" i "Slučajni partneri". Isto tako, bilježi niz uspješnih kazališnih uloga, zbog čega ga ne viđamo toliko često na crvenim tepisima, a i danas se redovito čuje s Pinchotom.

Na njegovoj stranici na IMDb-u izlistano je 55 glumačkih projekata u kojima je sudjelovao, a uskoro ga očekuje premijera filma "There She Goes", koji je trenutno u postprodukciji.

Iz prvog braka ima kćer, a od 2012. je u braku s glumicom Christom Justus.

