Sjećate se Kristine Mandarine? Od izgleda koji ju je proslavio nije ostalo baš ništa, evo kako danas izgleda!

Kristina Mandarina otvoreno je priznala kojim se sve estetskim zahvatima podvrgnula otkako se proslavila prodajući agrume uz cestu.

Kristina Penava, domaćoj javnosti poznata i kao Kristina Mandarina, proslavila se prije nekoliko godina, kada su se u medijima pojavile njezine fotografije na kojima prodaje agrume na štandu pokraj ceste i otada plijeni veliku pozornost te je stekla vojsku obožavatelja.

Pogledaj i ovo na štandu s lubenicama Kristina Mandarina pohvalila se povratkom na posao koji ju je proslavio, no ovog puta nema agruma i skroz drukčije izgleda

Kristina danas ima 25 godina i od tih se vremena poprilično promijenila, čemu svjedoče i njezine fotografije s društvenih mreža, što može zahvaliti estetskim operacijama, o čemu je i sama progovorila.

Kako Kristina danas izgleda, pogledajte OVDJE.

Na profilu na Instagramu danas ima 19 tisuća pratitelja, no on je zaključan, a u njegovu se opisu pohvalila da ima svoj profil i na Only Fansu te da nema profil na Facebooku.

Prije dvije godine na društvenim se mrežama bila i požalila da je više potrošila na korekcije operacija koje je imala nego na same estetske zahvate. O tome je progovorila i krajem ožujka na Instagramu, kada je podijelila fotografije ožiljaka pokraj svojih očiju.

"S ovim ožiljcima živim skoro godinu dana. Nastali su operacijom zvanom 'mačje oči'. Ne dozvolite da se ovo i vama dogodi", napisala je tada Kristina u priči na Instagramu uz svoju fotografiju.

2020. godine sudjelovala je u showu "Farma More i Maslina" u kojem je nosila flastere pokraj obrva te je izjavila kako je sama sebi privlačna i objasnila svima što je sve od zahvata radila na sebi.

"Tu su mali fileri na usnama, mislim da je to sasvim normalno, i naravno, operacija grudi, možda malo obrve, radila sam nedavno neki zahvat, to je malo zatezanje lica, ništa pretjerano. Trudim se izgledati što prirodnije'', ispričala je tada Kristina.

A koliko se promijenila tijekom posljednjih nekoliko godina, pogledajte u našoj galeriji.

