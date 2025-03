Objavljen je raspored nastupa u finalu Dore, sve je spremno za veliku završnicu!

Veliko finale Dore na rasporedu je u nedjelju, 2. ožujka. Sada je obavljen i raspored nastupa.

U nedjelju, 2. ožujka čeka nas veliko finale Dore 2025. u kojem ćemo saznati tko će predstavljati Hrvatsku na Eurosongu u švicarskom Baselu.

U finalu će gledatelji čuti 16 izvedbi, a sada je objavljen i redoslijed kojim će finalisti nastupiti.

1. EoT – Bye, Bye, Bye

2. Natalli – Dom si srcu mom

3. IVXN – Monopol

4. Filomena – Strong

5. Fenksta – Extra

6. laurakojapjeva – NPC

7. Nipplepeople – ZNAK

8. Ogenj – Daj, daj

9. Petar Brkljačić – Kraj

10. Matt Shaft – Welcome to the Circus

11. Marko Škugor – Šta da Boga molim ja

12. Magazin – AaAaAa

13. Marko Bošnjak – Poison Cake

14. Marko Tolja – Through the Dark

15. Lelek – The Soul of My Soul

16. Luka Nžetić – Južina

