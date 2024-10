Tko je novi partner Donne Vekić? Skrivala ga je dvije godine, a njegovo ime puno se provlačilo kroz medije

Domaćim medijima odjeknula je vijest kako Donna Vekić ima novog partnera, a evo tko on.

U subotu navečer u zračnoj luci Franjo Tuđman uhvaćeni su tenisačica Donna Vekić i poduzetnik Krešimir Čorak, poznat kao bivši suprug Sanje Duggan, piše Index.

Index od izvora bliskih paru doznaje da je dvojac u vezi već dvije godine, a on joj je nedavno bio podrška tijekom Olimpijskih igara u Parizu, gdje je slavila srebrnu medalju. Također su naveli da su Donna i Krešimir proveli nekoliko dana u Londonu, a tenisačica tek sada objavljuje fotografije i snimke s putovanja.

Njihove zajedničke fotografije pogledajte OVDJE.

Tko je uopće Krešimir?

Čorak je ranije bio četiri godine u braku s jednom od najbogatijih Hrvatica, Sanjom Duggan. Razveli su se 2019. godine, a razlog je navodno bila udaljenost s obzirom da su živjeli na relaciji Los Angeles-Zagreb.

Krešimir iza sebe ima jako stresan događaj. Naime, u ožujku 2011. godine pokušali su ga oteti. Udarajući ga pištoljem i drugim tupim predmetima, napadači su ga pokušali ugurati u ukradeni Mercedes slovenskih registracijskih oznaka. A što se dalje događalo, pročitajte OVDJE.

O svom ljubavnom životu Donna pak nikad nije voljela javno govoriti, a prvi puta je plijenila pozornost svojim privatnim životom u veljači 2020. kada je progovorila o raskidu s 11 godina starijim švicarskim teniskim asom Stanislasom Wawrinkom.

''Teško bi se moglo reći da je naša veza bila tajna. Svi ljudi oko nas, mislim oni iz tenisa, znali su da smo Stan i ja par te je bilo pitanje vremena kada će to izaći na svjetlo dana'', priznala je Donna te dodala kako joj je to razdoblje bilo jako teško.

''Svakome je teško preboljeti prekid veze, pogotovo ako je to vaša prva važnija veza, a sve se odvija pod lupom javnosti. Najviše me boljelo to što su novinari izvrtali istinu i pisali da sam ja kriva za raspad njegova braka, što je miljama daleko od istine'', ispričala je u intervjuu za Cosmopolitan.

Nakon toga, tenisačicu se povezivalo s nogometašem Brunom Petkovićem, no kasnije se ispostavilo da ni ta romansa nije bila dugog vijeka, a od tada do danas Donna je oko svoje ljubavi itekako tajnovita.

