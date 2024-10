Ova haljina u kojoj se jedva kreće Maji je jedna od najdražih, a još je nešto dodatno doprinijelo televizijskoj magiji!

Maja Šuput u četvrtoj epizodi Supertalenta izgleda kao da je sišla s druge planete, ali u ovoj haljini nije joj bilo lako.

Maja Šuput za četvrtu epizodu Supertalenta nadmašila je samu sebe.

Kao da je stigla iz budućnosti, zablistala je u srebrnoj haljini, no njen stilist Marko Grubnić otkriva da joj u njoj nije bilo nimalo lako.

''Ovo je Majin najdraži stajling, haljina ju je oduševila. Ona jako voli te male, kratke, navikla se na moju poslovicu - ako je dobro i udobno nije za stage'', kaže nam Marko.

''Haljina je napravljena od čvrstih rukava koji su fiksirani i kretanje u toj haljini je gotovo nemoguće, teško je u njoj dizati ruke, hodati, ali Maja ju je prihvatila. Srebrna boja je definitivno must have već dulje vrijeme i jako me veseli što je pobijedila zlatnu.''

Posebnu pozornost privlači i šminka.

''Ono što je doprinijelo televizijskoj magiji je makeup, kojeg je odradio Karlo Rusan, malo je ''pomaknut'', taj spoj srebrne boje i tog makeupa ostavlja futuristički touch cijelom outfitu.''

Uz Šuput, žiri showa Supertalent čine još Martina Tomčić, Davor Bilman i Fabijan Pavao Medvešek.

