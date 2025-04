Simonina trauma: ''Bila je to laž Sotone koja me odvela u još veći grijeh''

Simona Mijoković na Facebooku se prisjetila svog prvog pobačaja, koji je imala u tinejdžerskim danima.

Simona Mijoković posljednjih godina postala je velika zagovornica vjere, često objavljujući na društvenim mrežama molitve i posvete.

Mijoković, koja se preselila u Austriju nakon vjenčanja sa Stanislavom Mijokovićem s kojim ima četvero djece, ovoga se puta prisjetila događaja iz ranijih dana, kada je zbog bivšeg partnera bila prisiljena napraviti pobačaj.

"Kao dijete prošla sam jako težak put. Bila sam zlostavljana dug niz godina. S 12 godina oduzeta mi je nevinost i 'preko noći' postajem žena. Sve te rane odvele su me u ovisnost o drogama i još veći nemoral. A onda upoznajem čovjeka u kojeg se zaljubljujem, misleći da će me spasiti. Ali nije. I to je bila laž Sotone kroz tu zarobljenu dušu, koja me odvela u još veće grijehe – grijeh abortusa.

Iako sam tada taman završavala srednju školu, bila sam spremna udati se za njega. Tada je on bio 'moje sve'. Kada sam ostala trudna, odveo me u bolnicu na abortus, nije dopustio da imam bebu. A bebu nitko nije nazivao bebom – nazivali su je 'to'.

Nije bilo ni molitvenih inicijativa, nije bilo nikog tko bi me ohrabrio da ne učinim abortus, nije bilo nikoga tko me opomenuo i upozorio što će me snaći nakon tog smrtnog zla i grijeha.

Godinama nisam spavala. S tabletama za smirenje i spavanje nisam pronalazila san, tonula sam u sve veće grijehe nemorala, promiskuiteta, ovisnosti, a duh smrti često me pritiskao kroz prisilne misli.

S 27 godina iskrenog malog srca pronalazim Isusa, koji me čekao, oprostio mi u svetoj ispovijedi, a moje srce se gorko kajalo i obećalo: dok god dišem, borit ću se za one koji nemaju glasa, borit ću se za one koji su najmiliji Srcu Isusovom, borit ću se za one koji su danas najviše progonjeni, borit ću se za NEROĐENE!

Te rane abortusa dugo su krvarile, ali Isus ih je zacijelio.

S udajom za mog voljenog Stanislava obećali smo Isusu na Oltaru. Obećali smo jedno drugome da ćemo biti otvoreni životu do kraja! Biti glas onima koji nemaju glasa, ali su itekako ŽIVI, stvoreni od našeg Stvoritelja, Gospodara i Darivatelja Života!"

Mijoković će voditi koncert duhovne glazbe u Splitu, a više o tome pročitajte OVDJE.

