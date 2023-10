Nekoć je slovila kao najbolje odjevena hrvatska političarka, a i danas plijeni poglede gdje god se pojavi!

Milanka Opačić oduvijek je plijenila pažnju svojim stilom, a to se nije promijenilo ni otkako se povukla iz politike.

Bivša potpredsjednica Vlade i ministrica socijalne politike i mladih Milanka Opačić svojevremeno je slovila kao jedna od najbolje odjevenih hrvatskih političarki, pa ne čudi da ni ona nije propustila reviju brenda ELFS u Zagrebu, koja je okupila brojne domaće ljubitelje mode.

Milanka je za ovu prigodu odabrala ležerno, ali i elegantno izdanje, s trapericama, bijelom majicom i sakoom u kojoj je plijenila poglede iz prvih redova publike.

Svojim modnim kombinacijama punila je medijske stupce i za vrijeme političkog angažmana, kada je često i eksperimentirala sa svojim imidžem, pa je tako mijenjala boje kose, a jedno je vrijeme čak imala i minival.

Kako se Milanka mijenjala tijekom godina, prisjetite se u našoj galeriji.

Milanka se 2003. godine ostvarila i kao majka posvajanjem djevojčice Lane, kojoj su tada bile tri godine. Bila je to vrlo hrabra odluka s obzirom na to da se na posvojenje odlučila kao samohrana majka.

"Puno smo toga pričali, tada kada se to dogodilo, ne baš mojom voljom, a niti Laninom. Nažalost to je tako u poslu političara, kada ste javna osoba, onda ne možete ništa ostaviti za sebe pa tako ni taj sam čin koji je ustvari bio moja nekakva najveća privatnost. Međutim, novinari su uistinu bili korektni u tom dijelu, zaštitili smo je, govorili smo o nekim stvarima koje kad danas pročita bit će joj apsolutno OK. Ja sam o tome progovorila prvenstveno zato što sam bila javna osoba", prisjetila se jednom prilikom u IN Magazinu..

Također je objasnila je i svoj put ka posvojenju te što ju je potaknulo na tako lijep životni čin. Naime, Opačić je tada volontirala u domu za nezbrinutu djecu te tako upoznala Lanu.

'Dogodilo se svojevrsna kemija i ja sam krenula potpuno nekim drugim putem. Obično ljudi prvo podnesu molbu, pa krenu tako, ja sam možda krenula nekim drugačijim putem i nisam jedina. No jedina sam bila u javnom prostoru pa se za mene zna. Uzimala sam je preko vikenda, preko tjedna, izvodila van dok me u jednom trenutku jedna teta gore nije pitala, 'oprostite je li vi mislite nešto s njom i rekla mi da Lani sve teže pada kad je vraćam nazad', ispričala je Milanka.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Nikad zgodnija Ecija Ojdanić u haljini s prorezima na grudima i trbuhu ukrala svu pažnju, nije ni čudo da su se svi za njom okretali

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Nives Celzijus pozirala s kćeri i trudnom sestrom, obje joj nevjerojatno nalikuju: "Tri plave ljepotice!"