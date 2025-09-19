Pukla ljubav! 82-godišnji milijarder usred gorkog razvoda s 50 godina mlađim suprugom i bivšim go-go plesačem

Medijski mogul David Geffen razvodi se od 50 godina mlađeg partnera i bivšeg go-go plesača Davida Armstronga.

David Geffen navodno je spreman platiti pozamašnu svotu kako bi ubrzao proces razvrgavanja braka i postao službeno slobodan.

Ovaj 82-godišnji medijski mogul usred je gorkog prekida sa svojim puno mlađim suprugom, Davidom Armstrongom — 32-godišnjim bivšim go-go plesačem koji je nekoć nastupao pod imenom Donovan Michaels.

Par se vjenčao 2023. godine bez predbračnog ugovora, što je iznenadilo mnoge s obzirom na to da Forbes procjenjuje Geffenovo bogatstvo na 8,7 milijardi dolara, piše Daily Mail.

Samo dvije godine kasnije milijarder je podnio zahtjev za razvod, pozivajući se na nepomirljive razlike, a financijske posljedice su goleme. U novim pravnim dokumentima Geffen navodi da je spreman isplaćivati do 50.000 dolara mjesečno za bračnu potporu — ali samo godinu dana i samo ako mu se priznaju već isplaćeni iznosi, prema TMZ-u.

Sudski spisi otkrivaju da je od njihova razlaza u veljači Geffen već dao 200.000 dolara u gotovini, još 200.000 za rehabilitaciju te ključeve od stana u Manhattanu, čija je najamnina 15.000 dolara mjesečno, i to besplatno, navodi isti izvor. Armstrong, pak, navodno ima i kolekciju umjetnina, nakita i satova vrijednu 5 milijuna dolara, koje je dobio tijekom njihove vrtložne romanse.

U novim dokumentima, koje vodi poznata holivudska odvjetnica za razvode Laura Wasser, Geffen tvrdi da se maksimalno potrudio kako bi riješio ružnu bitku oko alimentacije — no medijacija je propala, a Armstronga optužuje da ga pokušava pritisnuti medijskom kampanjom blaćenja, izvještava TMZ. Mogul također podsjeća sud na očitu činjenicu: imao je već 80 godina i bio u mirovini kad je stupio u brak, što znači da tijekom 23-mjesečnog braka nije bilo stvaranja zajedničke imovine.

U drugom podnesku Geffen prelazi na stvar i traži od suca da ga pravno proglasi samcem, piše TMZ.

Naveo je da je brak ''nedvojbeno i nepovratno propao'' te jasno poručuje da želi okončanje što je prije moguće.

Geffen i Armstrong navodno su se tajno vjenčali u Beverly Hillsu.

Samo nekoliko tjedana kasnije viđeni su kako izlaze iz helikoptera u New Yorku, a Geffen je nosio zlatni vjenčani prsten — prvi javni znak da je s mnogo mlađim partnerom ozakonio vezu.

No Armstrong ima prošlost daleko od uglađene. Njegova se karijera sastojala od raznih povremenih poslova dok se kretao u njujorškim krugovima manekena, rekli su izvori za The New York Post.

Michaels je rođen u malom gradu u Michiganu kao David Armstrong, a prijatelj je za The Post izjavio da je potekao iz ''vrlo skromnih početaka'' u obitelji s 13 djece.

Do 2014. godine promijenio je ime u Brandon Foster i preselio se na Floridu, gdje je radio kao plesač i promotor u gay klubovima Miamija.

Prijatelji su za The Post rekli da se često pojavljivao ''u društvu drugih zgodnih dečki'' i posjećivao ''bazen-partije s opcionalnom odjećom''.

Na društvenim mrežama objavljivao je brojne fotografije bez majice, pokazujući isklesano tijelo, uključujući onu iz te godine u kojoj je najavio da će ''večeras malo raditi na kameri''. Dodao je da će za platiše ''prirediti dobar show''.

Negdje između 2016. i 2017. godine preselio se u New York i počeo koristiti ime Donovan Michaels.

Bivša djevojka rekla je da je znala samo za njegove veze sa ženama, ali da je ''ne bi iznenadilo'' da je bio i s muškarcima.

''Mislim, jako je zgodan. Govorio mi je da ljudi samo pretpostavljaju da je zainteresiran za muškarce na temelju onoga što objavljuje na Instagramu.''

''Znam da je dobivao takve komentare od gay muškaraca, da je jako privlačan i u top-formi.''

Prijatelj Michaelasa rekao je da ga ne bi iznenadilo da se oženio Geffenom, naglašavajući da je ''uvijek tražio novu avanturu i bio odlučan poboljšati svoj život''.

Geffen je javno priznao da je gay 1992. godine, nakon godina povezanosti s nizom poznatih žena, uključujući Cher.

To nije bila njegova prva veza s velikom razlikom u godinama. Godine 2012., kada je imao 69, raskinuo je s Jeremyjem Lingvallom, koji je tada imao 41, nakon šest zajedničkih godina. Iste godine medijski mogul hodao je i s 20-godišnjim bivšim igračem američkog nogometa Jamiejem Kuntzom, a u jednom je trenutku protiv njega podnio i zahtjev za zabranu prilaska.

U ranijem dijelu karijere Geffen je osnovao Asylum Records, koji je potpisao glazbene zvijezde poput Joni Mitchell, Boba Dylana i Eaglesa. Kasnije je osnovao Geffen Records, koji je objavljivao radove umjetnika, uključujući Eltona Johna, Cher, Aerosmith, Blink-182, Guns N’ Roses i Nirvanu. Zajedno s Jeffreyjem Katzenbergom i Stevenom Spielbergom Geffen je 1990-ih osnovao DreamWorks.

