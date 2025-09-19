Glazbenik poginuo u strašnoj nesreći, s njim su bile još dvije osobe

U avionskoj nesreći poginuo je 57-godišnji tekstopisac Brett James.

Tekstopisac koji je radio s velikim glazbenim imenima poput Taylor Swift i Carrie Underwood tragično je poginuo u padu malog aviona u četvrtak, zajedno s još dvije osobe.

Brett James (57) bio je u svom Cirrusu SR22T kada se avion srušio zapadno od osnovne škole Iotla Valley oko 15 sati u Franklinu u Sjevernoj Karolini, prenosi Daily Mail.

On i dva druga putnika proglašeni su mrtvima na mjestu događaja, a Kuća slavnih tekstopisaca Nashvillea objavila je tragičnu vijest kasnije te noći. James je primljen u Kuću slavnih 2020. godine.

Učenici i osoblje obližnje osnovne škole ostali su neozlijeđeni nakon pada, priopćio je ured šerifa okruga Macon.

Savezna uprava za zrakoplovstvo i Nacionalni odbor za sigurnost prometa sada istražuju što je uzrokovalo iznenadan pad zrakoplova – koji je poletio iz Nashvillea u Tennesseeju oko 12:41.

U međuvremenu, autora hitova pamte po njegovim country pjesmama, uključujući Underwoodinu Grammyjem nagrađenu pjesmu ''Jesus, Take The Wheel'' i ''The Truth'' Jasona Aldeana.

Za svoj rad James je dva puta proglašen country tekstopiscem godine Američkog društva skladatelja, autora i izdavača.

Također je radio kao producent, član upravnih odbora Udruge country glazbe i Akademije za snimanje. Osim toga, James je bio vlasnik izdavačke kuće Cornman Music.

Više od 800 njegovih pjesama snimilo je više country izvođača i onih koji nisu country izvođači, uključujući Backstreet Boyse, Bon Jovija i Nicka Jonasa.

James je prethodno rekao da mu je cilj bio stvoriti pjesme koje se povezuju s ljudima na emocionalnoj razini.

Nakon vijesti o njegovoj tragičnoj smrti kolege pjevači i tekstopisci oglasili su se na društvenim mrežama kako bi odali počast ikoni.

