Rastao se od Hrvatice? Nekad najplaćeniji dinamovac objavio fotku s brinetom, svi se pitaju isto

Junior Fernandes iznenadio pratitelje fotografije s novom djevojkom, svi su dosad mislili da je u sretnom braku s Hrvaticom Martom.

Bivši igrač Dinama Junior Fernandes iznenadio je pratitelje na društvenim mrežama fotografijama na kojima pozira s Caglayan Namligez, koja je na Instagramu čak zamijenila svoje prezime njegovim.

Caglayan je također podijelila zajedničku fotografiju, a njihovi opisi i rekacije insinuiraju da je riječ o ljubavi.

''Volim te'', napisala je u opisu ispod objave, na što joj je Fernandes uzvratio: ''Ljubavi moja.''

Ništa ovo ne bi bilo sporno da u situaciji nije treća osoba, Hrvatica Marta Fernandes.

Marta je inače rodom s Čiova, a Juniora je upoznala preko Instagrama. Vjenčali su se 2016. godine u splitskoj Galeriji Meštrović, a u braku su dobili dvojicu sinova, Adriana i Matea, dok nogometaš iz prethodne veze ima još sina Benjamina.

Nakon života u Dubaiju par se 2021. preselio u Istanbul prilikom Juniorova prelaska u istanbulski nogometni klub Basaksehir.

Marta i Junior poznati su kao veliki ljubitelji luksuza, kojim se redovito hvale na društvenim mrežama, a osim što sami najčešće nose skupe dizajnerske krpice, od najranije dobi kupuju ih i svojoj djeci.

Hrvatica je na Instagramu obrisala fotografije s Juniorom, a isto je učinio i on.

