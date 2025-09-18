Kako izgleda najstarija Thompsonova kći? Osvanula je na snimci sestrične sa svadbe godine

Kći Marka Perkovića Thompsona, Diva Marija Perković, zablistala na svadbi Lejdi Perković.

Lejdi Perković, hrvatskoj javnosti poznatija kao nećakinja Marka Perkovića Thompsona, proteklog vikenda udala se za našeg plesača Ivana Jarneca.

O ovom vjenčanju pričalo se danima, a Lejdi je sada novim videom na Instagramu opet zaintrigirala pratitelje.

Naime, objavila je video u kojem je zahvalila svojoj kumi i djeverušama, među kojima je bila i Thompsonova kći Diva Marija Perković.

Lejdi Perković i Diva Marija Perković - 2 Foto: Instagram

Kao i ostale djeveruše, Diva Marija na vjenčanju je nosila haljinu u svijetlo plavoj boji, a kosu je zavezala u elegantni rep i ostavila je nekoliko pramenova da padaju preko lica.

Lejdi Perković i Diva Marija Perković - 1 Foto: Instagram

Pogledajte prvi ples Thompsonove nećakinje i našeg plesača, ponosni stric sve je pratio iz prvog reda!



Pogledaji ovo Celebrity Vrckava kćerkica našeg veslača nasmijala je sve na konferenciji, svom tati zadala je prave glavobolje

Diva je ove godine napunila 18 godina, a njezine fotografije s maturalne zabave obišle su Hrvatsku. Pogledajte ih OVDJE.

Diva Marija Perković - 3 Foto: Matija Vuica/Instagram

Galerija 19 19 19 19 19

Također, mlada Diva već se može pohvaliti velikim uspjehom. Glumila je u filmu s našom poznatom glumicom, a više pročitajte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Fatalna Belgijka novim potezom otkrila u kakvom su odnosu ona i suprug Blanke Vlašić

Osim nje, Thompson i supruga Sandra imaju još četvero djece: Šimuna, Antu Mihaela te blizanke Katarinu i Cvitu.

Thompson sa suprugom - 1 Foto: Ivo Cagalj/Pixsell

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Smrznut ćete se kad vidite cijenu noćenja u hotelu iz hit-serije u kojem odsjeda Severina!

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Grubnić se oprostio od ljeta prizorom na kojemu mu se ocrtava ama baš svaki mišić!

Pogledaji ovo inMagazin Minea iskreno o ljubavi: ''Ja o tome ne pričam jer se to vidi!''