Pogledajte prvi ples Thompsonove nećakinje i našeg plesača, ponosni stric sve je pratio iz prvog reda!

Lejdi Perković i Ivan Jarnec od prvog plesa na svom vjenčanju napravili su očekivani spektakl.

Vjenčali su se naš plesač Ivan Jarnec i njegova partnerica Lejdi Perković, javnosti poznatija kao nećakinja pjevača Marka Perkovića Thompsona.

Na društvenim mrežama osvanula je snimka njihovog prvog plesa koji je, obzirom da je Ivan plesač, očekivano bio pravi spektakl.

Par je plesao na mix pjesama, a mladenka je u jednom trenu skinula donji dio haljine te zaplesala u mini-haljini.

Prvi ples Lejdi Perković i Ivana Jarneca - 2 Foto: Screenshot

Prvi ples Lejdi Perković i Ivana Jarneca - 3 Foto: Screenshot

Što kažete na prvi ples? Top, očekivano dobro!

Više sam za klasični dvokorak Top, očekivano dobro!

Više sam za klasični dvokorak Ukupno glasova:

Ponosni stric Thompson sve je pratio iz pozadine i pljeskao.

Thompson na vjenčanju Lejdi Perković i Ivana Jarneca Foto: Screenshot

Pogledaji ovo Celebrity Svestranu glumicu opet gledamo u velikoj uspješnici Nove TV: ''Ivana i ja smo potpuno različite''

Na vjenčanju su bile brojne naše zvijezde, Meri Goldašić, Daria Lorenci, Mihelčić, Filip Vidović, Petra Jeričević, Marco Cuccurin te brojni drugi, a što su oni podijelili iz svatova pogledajte u nastavku.

Vjenčanje Ivana Jarneca i Lejdi Perković - 8 Foto: Instagram

Vjenčanje Ivana Jarneca i Lejdi Perković - 9 Foto: Instagram

Vjenčanje Ivana Jarneca i Lejdi Perković - 7 Foto: Instagram

Vjenčanje Ivana Jarneca i Lejdi Perković - 6 Foto: Instagram

Vjenčanje Ivana Jarneca i Lejdi Perković - 5 Foto: Instagram

Vjenčanje Ivana Jarneca i Lejdi Perković - 4 Foto: Instagram

Vjenčanje Ivana Jarneca i Lejdi Perković - 2 Foto: Instagram

Vjenčanje Ivana Jarneca i Lejdi Perković - 3 Foto: Instagram

Vjenčanje Ivana Jarneca i Lejdi Perković - 1 Foto: Instagram

Mladenci su u salu ušli na pjesmu ''Geni kameni'', a stric Thompson zapjevao je tijekom večeri jednu od svojih najljepših pjesama ''Samo je ljubav tajna dvaju svjetova''.

Pogledaji ovo Celebrity Jasna želja chefa Marija Mihelja za novu sezonu MasterChefa: ''Želim da to otkriju!''

Galerija 24 24 24 24 24

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Kako joj stoji? Donna Vekić pokazala nikad kraću frizuru, baš ju je pomladila

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Nekad i sad Njegova smrt potresla je cijeli svijet, a poginuo je radeći ono što je najviše volio

Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate se zgodnog Nathana iz hit-serije? Pokoja sijeda nije ga puno promijenila