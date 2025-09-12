Kako joj stoji? Donna Vekić pokazala nikad kraću frizuru, baš ju je pomladila

Donna Vekić ovog ljeta odlučila je osvježiti svoj izgled, a sviđa li se vama recite nam u anketi u tekstu.

Hrvatska teniska zvijezda Donna Vekić ovoga ljeta iznenadila je obožavatelje hrabrom promjenom imidža.

Na fotografiji snimljenoj na slikovitoj obali Sicilije, Donna pozira u elegantnoj ružičastoj haljini i otkriva svoj nikad kraći bob, kojim je dodatno naglasila prirodnu ljepotu i besprijekoran stil.

Prepoznatljiva po dugoj plavoj kosi, Donna se odlučila za osvježavajuću promjenu u srpnju ove godine, a novi look savršeno je uklopila u ljetne modne trendove.

U svibnju ove godine dala je iskren intervju za IN magazin, a što je sve otkrila pogledajte OVDJE.

Kako izgleda njezin brat, pogledajte OVDJE.

Donna Vekić Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Donna Vekić - 1 Foto: Donna Vekić/Instagram

