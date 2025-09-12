Za vrijeme korone 2020. bio je jedna od ključnih osoba u Hrvatskoj, a na novim fotkama teško ćete ga prepoznati!

Krunoslav Capak drastično se promijenio od početka pandemije korona-virusa.

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak 2020. godine odradio je jednu od ključnih uloga u suzbijanju pandemije COVIDA-19 koji je cijeli svijet potpuno zablokirao.

Svakodnevno smo ga gledali na TV ekranima s novim informacijama o zaraženima, a tada je imao 58 godina.

Krunoslav Capak - 1 Foto: Bruno Konjevic / POOL / CROPIX

Sa završetkom pandemije mnogima više nije došao do izražaja, a na novim fotografijama na prvu ga je teško prepoznati.

Krunoslav Capak - 2 Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX

Capak je u ovih pet godina smršavio, a promijenio je i dioptrijske naočale te se često i pojavljuje bez njih pa je s novim imidžem druga osoba.

Krunoslav Capak - 5 Foto: Goran Mehkek / CROPIX

Krunoslav Capak - 4 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Rođen 1962. godine u Zagrebu, Capak je diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1988. godine. Nakon toga je magistrirao 1994., a doktorirao 2012. na Medicinskom fakultetu u Rijeci s temom ''Arsen u vodi za piće i njegov utjecaj na zdravlje''. Specijalist je epidemiologije te subspecijalist zdravstvene ekologije.

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak Foto: DNEVNIK.hr

Capak je dugi niz godina radio u HZJZ-u, gdje je obnašao funkciju voditelja Službe za zdravstvenu ekologiju. Na čelo Zavoda dolazi 2016. godine, što je označilo novu fazu u njegovoj karijeri.

Uz rad u HZJZ-u, Capak je aktivan i u akademskoj zajednici. Predaje na medicinskim fakultetima u Zagrebu, Rijeci i Mostaru, kao i na Pravnom fakultetu u Splitu. Autor je više od stotinu znanstvenih i stručnih radova, što ga svrstava među vodeće stručnjake javnog zdravstva u regiji.

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak Foto: Goran Mehkek/Cropix

Krunoslav Capak Foto: DNEVNIK.hr

