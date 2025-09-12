Tko je bosanski Bali-beg? Glumio je u spotu folkerice koji je pregledalo 118 milijuna ljudi

Kenan Tahirović poznati je bosanskohercegovački model, a često mu tepaju da je bosanski Bali-beg.

Kenan Tahirović, poznatiji kao ''bosanski Bali-beg'', nedavno je iznenadio pratitelje objavom da se oženio sa svojom dugogodišnjom partnericom Ilderinom.

Na Instagramu je podijelio prve dojmove s ceremonije, uz emotivan status:

''Još uvijek pod utiscima najljepšeg i najluđeg dana u mom životu… Tu je nekoliko slika koje želim podijeliti s svima vama. Na mnoge vaše poruke i čestitke nisam stigao odgovoriti, ne zamjerite mi. Dajte mi malo vremena da se saberem.''

Ilderina je također podijelila fotografije u raskošnoj vjenčanici, a čestitke stižu sa svih strana.

Kenan je partnericu zaprosio ove godine u veljači u Istanbulu.

Tko je Kenan Tahirović?

Popularnost je stekao putem društvenih mreža, posebno Instagrama, gdje ga prati 75 tisuća ljudi.

Kenan Tahirović - 11 Foto: Instagram

Kenan Tahirović - 2 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Borba bujnih dekoltea: Sve je stalo kad su se ove dvije ljepotice pojavile!

Karijeru je dodatno učvrstio glumeći u spotovima, a jedan od najpopularnijih je ''Žena od sultana'' pjevačice Tijane Milentijević koji je do danas pogledalo 118 milijuna ljudi.

Kenan je sudjelovao i u reality showu ''Zadruga'' 2021. godine.

Ranije je bio u vezi sa pjevačicom Rialdom Karahasanović.

Kenan Tahirović - 8 Foto: Instagram

Kenan Tahirović - 9 Foto: Instagram

Galerija 11 11 11 11 11

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte veliku transformaciju stare kupaonice naše influencerice nakon renovacije!

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Celebrity Vjenčao se bivši kandidat MasterChefa! Hrvatsku je dirnuo svojom tragičnom pričom

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Ispod prozirne čipkaste haljine potpuno se vidjelo njezino donje rublje

Pogledaji ovo Celebrity Došao je taj dan! Thompsonova nećakinja objavila kad se udaje