Tko je bosanski Bali-beg? Glumio je u spotu folkerice koji je pregledalo 118 milijuna ljudi

Kenan Tahirović poznati je bosanskohercegovački model, a često mu tepaju da je bosanski Bali-beg.
Kenan Tahirović, poznatiji kao ''bosanski Bali-beg'', nedavno je iznenadio pratitelje objavom da se oženio sa svojom dugogodišnjom partnericom Ilderinom.
Na Instagramu je podijelio prve dojmove s ceremonije, uz emotivan status:
''Još uvijek pod utiscima najljepšeg i najluđeg dana u mom životu… Tu je nekoliko slika koje želim podijeliti s svima vama. Na mnoge vaše poruke i čestitke nisam stigao odgovoriti, ne zamjerite mi. Dajte mi malo vremena da se saberem.''
Ilderina je također podijelila fotografije u raskošnoj vjenčanici, a čestitke stižu sa svih strana.
Kenan je partnericu zaprosio ove godine u veljači u Istanbulu.
Tko je Kenan Tahirović?
Popularnost je stekao putem društvenih mreža, posebno Instagrama, gdje ga prati 75 tisuća ljudi.
Kenan Tahirović - 11 Foto: Instagram
Kenan Tahirović - 2 Foto: Instagram
Karijeru je dodatno učvrstio glumeći u spotovima, a jedan od najpopularnijih je ''Žena od sultana'' pjevačice Tijane Milentijević koji je do danas pogledalo 118 milijuna ljudi.
Kenan je sudjelovao i u reality showu ''Zadruga'' 2021. godine.
Ranije je bio u vezi sa pjevačicom Rialdom Karahasanović.
Kenan Tahirović - 8 Foto: Instagram
Kenan Tahirović - 9 Foto: Instagram
