Ispod prozirne čipkaste haljine potpuno se vidjelo njezino donje rublje

Dakota Johnson u čipki od glave do pete privukla je pozornost na crvenom tepihu u New Yorku.

Holivudska glumica Dakota Johnson privukla je sve poglede na glamuroznoj gala večeri ''Caring for Women'', održanoj u organizaciji Kering Foundationa u New Yorku.

Zvijezda filma ''Pedeset nijansi sive'' odlučila se za izuzetno odvažnu modnu kombinaciju – prozirnu čipkastu haljinu koja je otkrivala njen crni donji veš.

Dakota Johnson - 6 Foto: Profimedia

Dakota Johnson - 2 Foto: Profimedia

Dakota Johnson - 3 Foto: Profimedia

Haljina dugih rukava, ukrašena crnim cvjetnim vezom, savršeno je naglasila njen vitak stas, dok je visoki ovratnik dizajnu dodao dozu elegancije. Ipak, sve je bilo dovoljno provokativno jer su se ispod providnog materijala vidjele njene gaćice i grudnjak.

Dakota Johnson - 5 Foto: Profimedia

Dakota Johnson - 1 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Potpuno prozirna haljina najpoznatije plavuše sve zabezeknula, ispod je nosila samo tangice

Minimalni makeup i podignuta kosa u ležernoj punđi omogućili su da upravo haljina bude u centru pažnje, a crne sandale s tankim remenčićima zaokružile su ovaj glamurozni look.

Sviđa li vam se Dakotina haljina? Da, stoji joj predivno

Ne, što je ovo? Da, stoji joj predivno

Ne, što je ovo? Ukupno glasova:

Osim Dakote, na večeri se dogodila i borba dekoltea između dviju slavnih dama. O kome se radi pogledajte OVDJE.

Dakota Johnson Foto: Profimedia

Dakota Johnson - 6 Foto: Profimedia

Galerija 26 26 26 26 26

Pogledaji ovo Zanimljivosti Svijet filma pamti je po kožnom bikiniju, no njezino nasljeđe više je od toga

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Došao je taj dan! Thompsonova nećakinja objavila kad se udaje

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Pogledajte veliku transformaciju stare kupaonice naše influencerice nakon renovacije!

Pogledaji ovo Celebrity Poznati detektiv iz hit-serije došao u Hrvatsku, selfijem je otkrio gdje se nalazi!