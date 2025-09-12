Ispod prozirne čipkaste haljine potpuno se vidjelo njezino donje rublje

Dakota Johnson u čipki od glave do pete privukla je pozornost na crvenom tepihu u New Yorku.
Holivudska glumica Dakota Johnson privukla je sve poglede na glamuroznoj gala večeri ''Caring for Women'', održanoj u organizaciji Kering Foundationa u New Yorku.3 vijesti o kojima se priča jeziv trenutak Veselje u Beču naglo stalo: Kamatari prekinuli nastup folk-pjevača i izvukli ga van? top ili flop? Potpuno prozirna haljina najpoznatije plavuše sve zabezeknula, ispod je nosila samo tangice ''nije bilo napravljeno ništa'' Tereza Kesovija prozvala Ministarstvo kulture: ''Zvala sam ih, rekla sam im...''
Zvijezda filma ''Pedeset nijansi sive'' odlučila se za izuzetno odvažnu modnu kombinaciju – prozirnu čipkastu haljinu koja je otkrivala njen crni donji veš.
Dakota Johnson - 6 Foto: Profimedia
Dakota Johnson - 2 Foto: Profimedia
Dakota Johnson - 3 Foto: Profimedia
Haljina dugih rukava, ukrašena crnim cvjetnim vezom, savršeno je naglasila njen vitak stas, dok je visoki ovratnik dizajnu dodao dozu elegancije. Ipak, sve je bilo dovoljno provokativno jer su se ispod providnog materijala vidjele njene gaćice i grudnjak.
Dakota Johnson - 5 Foto: Profimedia
Dakota Johnson - 1 Foto: Profimedia
Pogledaji ovo Celebrity Potpuno prozirna haljina najpoznatije plavuše sve zabezeknula, ispod je nosila samo tangice
Minimalni makeup i podignuta kosa u ležernoj punđi omogućili su da upravo haljina bude u centru pažnje, a crne sandale s tankim remenčićima zaokružile su ovaj glamurozni look.
Osim Dakote, na večeri se dogodila i borba dekoltea između dviju slavnih dama. O kome se radi pogledajte OVDJE.
Dakota Johnson Foto: Profimedia
Dakota Johnson - 6 Foto: Profimedia
Galerija 26 26 26 26 26
Pogledaji ovo Zanimljivosti Svijet filma pamti je po kožnom bikiniju, no njezino nasljeđe više je od toga
1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Došao je taj dan! Thompsonova nećakinja objavila kad se udaje
1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Pogledajte veliku transformaciju stare kupaonice naše influencerice nakon renovacije!
Pogledaji ovo Celebrity Poznati detektiv iz hit-serije došao u Hrvatsku, selfijem je otkrio gdje se nalazi!