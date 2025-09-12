Borba bujnih dekoltea: Sve je stalo kad su se ove dvije ljepotice pojavile!

Crveni tepih u New Yorku zažario se kad su na njega stale Salma Hayek i Lauren Sanchez, a jasno je i zašto.

Zvjezdana večer ''Caring for Women'' gala priredbe u New Yorku okupila je brojne slavne dame koje su na crvenom tepihu zablistale u glamuroznim kreacijama, no sve su oči bile uprte u dvije poznate ljepotice – Salmu Hayek i Lauren Sanchez.

Holivudska glumica Salma Hayek pojavila se u elegantnoj crnoj haljini bez naramenica, koja je naglasila njezine raskošne obline i klasičnu ljepotu. Kosu je podigla u visoki rep, a cijeli look upotpunila je decentnim, ali efektnim nakitom – visećim dijamantnim naušnicama koje su savršeno zaokružile sofisticirani dojam.

Salma Hayek - 3 Foto: Profimedia

Salma Hayek - 2 Foto: Profimedia

Salma Hayek - 1 Foto: Profimedia

S druge strane, Lauren Sanchez odlučila se za haljinu u zlatnoj nijansi, koja je naglasila njezin ten i istaknula njezine poznate atribute. Duga raspuštena kosa i dijamantna ogrlica s velikim privjeskom upotpunile su glamurozan izgled, a Sanchez je na crvenom tepihu zračila samopouzdanjem i šarmom.

Lauren Sanchez - 1 Foto: Profimedia

Lauren Sanchez - 4 Foto: Profimedia

Lauren Sanchez - 3 Foto: Profimedia

Inače, Salma je nedavno proslavila 59. rođendan, kakva je bila fešta pogledajte OVDJE.

Salma Hayek - 4 Foto: Instagram

Lauren se ove godine udala za milijardera Jeffa Bezosa, a spektakularnih prizora prisjetite se OVDJE.

Jeff Bezos i Lauren Sanchez - 4 Foto: Profimedia

