Ljubiteljice kave osvojio je još neviđeni modni dodatak koji je nosila ova milijarderka

Lauren je prošetala ulicama Pariza s baš neobičnim modnim dodatkom kojeg je nosila oko ruke.

Bivša novinarka i supruga milijardera Jeffa Bezosa, Lauren Sanchez, snimljena je kako uživa u ručku s prijateljima u Parizu, gdje je privukla pažnju ne samo svojim modnim odabirom, već i jednim neuobičajenim detaljem.

Lauren je stigla u L'Avenue, jedan od najpoznatijih pariških restorana, odjevena od glave do pete u crno. Na sebi je imala elegantan pripijeni kaput s dugim rukavima i podignutim ovratnikom, zakopčan do grla, ali s visokim prorezom koji je otkrivao njezini nogu. Uz sve to kombinirala je klasične crne štikle, velike sunčane naočale i dijamantne naušnice.

Lauren Sanchez Foto: Profimedia

No ono što je najviše privuklo poglede bila je torbica koju je nosila – unikatni Balenciagin modni dodatak u obliku šalice za kavu, ukrašen natpisom "Balenciaga Paris". Iako na prvi pogled izgleda kao obična šalica za van, riječ je o torbici vrijednoj čak 5750 dolara, koja se otvara na vrhu, baš poput pravog poklopca za kavu, piše Page Six.

Lauren Sanchez Foto: Profimedia

Modni svijet odmah je reagirao na ovaj neobičan, ali luksuzan detalj, a mnogi komentiraju kako Lauren ponovno dokazuje da zna spojiti visoku modu s originalnošću – i to bez puno truda.

Lauren Sanchez Foto: Profimedia

Lauren Sanchez Bezos - 4 Foto: Profimedia

Jeff Bezos i Lauren Sanchez - 4 Foto: Afp

Inače, Lauren je u Parizu zbog prestižne modne revije, na kojoj su bile i njezine prijateljice - Kim Kardashian i Katy Perry.

Jeff Bezos i Lauren Sanchez - 4 Foto: Profimedia

Jeff Bezos i Lauren Sanchez - 2 Foto: Profimedia

