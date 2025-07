Pjevačica iz ''Zvezda Granda'' javno je progovorila o mučnim i šokantnim detaljima svoga braka

Pjevačica Dada Mešaljić, koju javnost zna iz ''Zvezda Granda'', progovorila je o mučnim detaljima svoga braka.

Bosanskohercegovačka folk-pjevačica Dada Mešaljić otvoreno je progovorila o svom braku i razvodu, prvi put javno je otkrila šokantne detalje koje je godinama držala u sebi.

U emotivnom intervjuu pjevačica je podijelila osobnu priču koja je, kako kaže, obilježila jedan od najmračnijih razdoblja njezina života. Bivši partner, navela je, podigao je ruku na nju u trenucima kada je bila trudna.

''Nisam znala što se događa. Rekao je da je to bila samoobrana i uspio me uvjeriti u to. Iz naočala mi je ispalo staklo, ali eto, on mene nije udario jer ja nisam imala modrice'', rekla je za Hype.

''I prevario me, a svega je bilo do te prijevare. Ta prijevara mi je pomogla da stavim točku na taj odnos i da krenem dalje'', dodala je.

Otkrila je i je li njezin bivši partner ikada pokazao razumijevanje u tim trenucima s obzirom na to da je bila trudna.

''Nikada. Samim time, ta rečenica mi i dalje odzvanja u glavi – i odzvanjat će mi cijeli život – a to je da mu se gadim i ja i nerođeno dijete," izjavila je pjevačica sa suzama u očima.

Otkrila je i da te riječi nije čula samo jednom.

"Često je to znao reći. Ne znam samo kako nisam odmah prekinula kad sam to prvi put čula'', objasnila je.

Dada je priznala da u braku nije imala pravo glasa ni pravo na obranu, a progovorila je i o tome zašto nikada nije nasilje prijavila policiji.

"Nisam ga prijavila jer nisam bila u stanju za to. Nisam žena od drame ni od skandala. Svaki put kad bi mi se tako nešto dogodilo, samo bih se tresla i doživljavala živčani slom'', rekla je.

Na izravno pitanje je li u jednom trenutku pomišljala i na samoubojstvo, pjevačica je šokirala odgovorom.

"Jesam. I sad, u ovom trenutku, ne mogu vjerovati da sam to sebi dopustila'', rekla je između ostalog.

"Bila sam dovedena do toga da se moram svega odreći. I jesam – sve samo da ta obitelj opstane. Da budem dobra žena, domaćica, dobra majka. Na kraju sam od tih crnih misli bježala molitvom. To me na kraju i spasilo'', objasnila je.

