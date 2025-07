Jedna nije imala grudnjak ispod prozirnog topa, drugoj su raskošne obline kipjele iz preuske haljine

Nakon glamuroznog vjenčanja s Jeffom Bezosom Lauren Sanchez zablistala je u Parizu u vatrenocrvenoj haljini, a društvo joj je pravila odvažna Brooks Nader u prozirnom topu.

Lauren Sanchez Bezos ponovno je u središtu pažnje nakon što je sa suprugom Jeffom Bezosom proslavila raskošno vjenčanje u Veneciji.

Samo nekoliko dana nakon ceremonije Lauren je viđena u Parizu, gdje je sa svojom prijateljicom Brooks Nader uživala u večernjem izlasku.

Galerija 27 27 27 27 27

Na fotografijama iz Pariza Lauren Sanchez nosi upečatljivu crvenu kožnu mini haljinu s dubokim dekolteom i naboranom suknjom, koju je upotpunila crnim modnim dodacima. Brooks Nader, poznati model, odabrala je prozirni crni top i crne tajice, dok je njezina sestra Sarah Jane Nader nosila elegantnu crno-bijelu satensku haljinu.

Lauren Sanchez Foto: Profimedia

Vjenčanje Lauren Sánchez i Jeffa Bezosa održano je 27. lipnja 2025. na otoku San Giorgio Maggiore u Veneciji. Ceremonija je bila izuzetno raskošna, s trodnevnim slavljem koje je uključivalo večeru dobrodošlice, glavnu ceremoniju i tematsku zabavu. Lauren je nosila tri različite dizajnerske haljine, uključujući dugu čipkastu haljinu s korzetom inspiriranu stilom Sophije Loren iz 1950-ih, čipkastu haljinu bez naramenica za prijem i koktel-haljinu Oscara de la Rente.

Lauren Sanchez Foto: Profimedia

Lauren Sanchez Foto: Profimedia

Među gostima su bili brojni poznati, uključujući Oprah Winfrey, Toma Bradyja, Kim Kardashian, Leonarda DiCaprija, kraljicu Raniju od Jordana i Billa Gatesa. Svečanost je dodatno obogatila izvedba Mattea Bocellija, sina Andrea Bocellija, koji je otpjevao "Can't Help Falling in Love" tijekom ceremonije.

Lauren Sanchez Foto: Profimedia

Nakon vjenčanja Lauren i Jeff proveli su medeni mjesec na Bezosovoj superjahti vrijednoj 500 milijuna dolara posjećujući razne destinacije, uključujući i Hrvatsku

Brooks Nader Foto: Profimedia

Brooks Nader Foto: Profimedia

Ta kombinacija vrhunske mode, slavnih gostiju i luksuznih destinacija čini vjenčanje Lauren Sánchez i Jeffa Bezosa jednim od najzapaženijih događaja godine.

Kamo je Zlatko Dalić izveo suprugu nakon Thompsonova koncerta, saznajte OVDJE.

Gdje su Ante Gotovina i supruga snimljeni skupa nakon dugo vremena, pogledajte OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Maja Šuput progovorila o životu nakon razvoda od Nenada Tatarinova: ''Živimo u zajednici kao prije''

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Tko je supruga Ante Gotovine? Nakon dugo vremena snimljeni su skupa u javnosti