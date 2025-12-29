Poznati Hrvati prisjetili se zgoda s legendarnim Dinom Dvornikom: ''Imao je pozitivan mangupski stil''

Kiša je padala, ali Pjaca nije odustala. U sklopu splitskog Adventa, koncert Ništa kontra Splita okupio je brojne poznate izvođače u čast legendi, Dini Dvorniku. Našem Hrvoju Kroli za IN magazin otkrili su što im je Dino značio privatno, po čemu će pamtiti godinu na izmaku i kakve želje nose u 2026. godinu.

U Splitu se neke stvari ne planiraju, one se dogode. Koncert posvećen kralju fanka okupio je kolege i publiku u zajedničkoj pjesmi i sjećanju na čovjeka čije su pjesme ostale svježe kao da su nastale jučer.



''Ovdje smo radi Dina Dvornik, koji je bio i ostao, najveći što se tiče te vrste glazbe. Pripadao je najtalentiranijoj generaciji koje je Split glazbeno popularne kulture. Velika mi je čast i zadovoljstvo što mogu tome čovjeku večeras otpjevati nešto pa da ga stigne'', izjavio je Goran Karan.



A Dino, bio je onaj tip energije koju ne možeš odglumiti. Ili je imaš ili nemaš. I zato su anegdote o njemu uvijek više od šale, u njima se vidi karakter.



''Dakle, na Šolti smo bili i sad Dino uzeo dvije pive i žena mu ide otvorit to, ali ispao je ovaj ključ doli. On je uzeo ovako, išao je otvorio zube i odgrizao gore dio piva. Tako da je ostalo ono ovako, gori na zube'', prisjetio se Karan.



''Meni je najviše ostalo osjećanje po tom jednom prepoznatljivom njegovom, rekli mi, mangupskom stilu. Onako, ali pozitivni mangupski stil, volim njegove pjesme, njegov fank šta reć, odgojili smo se svi na tim pjesmama'', dodao je Petar Dragojević.

A kad ti nedostaje netko onda ti se u glavi vrte i propuštene prilike. Zorica Andrijašević priznala je da joj je jedna ostala posebno u sjećanju.''Dino mi prilazi i kaže Donica Bombonica, a zašto mi ne bi duet napravili? Jednostavno nije se dogodio taj trenutak da smo uspjeli napraviti pjesmu, i to mi je jedna od stvari koje baš žalim'', govori Zorica Andrijašević.Neki su Dinu poznavali privatno, kroz šetnje, izlaske, obitelj. A netko ga je poznavao od prvog dana. I zato, kad o Dinu govori njegov brat, svaka riječ nosi posebnu težinu''Ja sam bio malo žešći, on je bio malo pitomiji, ali je bio troublemaker, napravio bi da ne kažem šta, pa bi ja to morao rješavat, iako ja nisam bio naročito ni velik ali radi njega bi se kako bi rekao ufino upustio u velike probleme'', prisjeća se Dean Dvornik.''Još dok sam ja bila cura on momak kad smo u Shakespeara išli, pa smo vodili jedan drugoga doma na noge, nitko nije ima auto. Družili smo se, izlazili smo van. Duhovit, smišan, pozitivan, nimalo zloće u njemu. A inače smo i kumstvom povezani, Boris Dvornik je našem trećem sinu krsni kum tako da smo se i po tom pitanju družili sa cilom familijom'', priča Zorica Kondža.I dok Pjaca pjeva za Dina, svatko u sebi zbraja i vlastitu godinu. Nekomu je bila vesela i puna posla, nekomu teška, ali baš zato, krajem prosinca, riječi o zdravlju i miru zvuče najtočnije.''Pamtit ću je u privatnom životu, vrlo izazovno za moju obitelj. Pamtit ću je po obilascima bolnica. Ovo je jedna godina koje me uči da budem zahvalna prema životu, dragim prijateljima i onome što volim a to je ovaj moj posao a to je ovaj moj posao'', govori Zorica Andrijašević.''Dosta toga se dogodilo u mojoj poslovnoj karijeri pjevačkoj tako da po ničem lošem, po svemu dobro ću se sjećat. Nadam se samo zdravlja želim samo svima sve najbolje zdravlja'', dodao je pjevač Marino Jakobić.''Bila je stvarno jedan rollercoaster u emocionalnom i poslovnom smislu. Pamtit ću je po velikim promjenama, po nekom unutarnjem rastu. Volim sebe deklarirati kao kolekcionarka uspomena.“, govori Ana Uršula Najev.A doček nove? Najljepši su često oni bez velike pompe, kad si doma, kad je obiteljski i kad ponoć dođe tiho.''Najbolje nove godine smo bili kad smo bili djeca, pa bi mater i otac otišli negdi na proslavu, a nas dva bi ostali onda bi doveli prijatelje i onda bi se zezali, to su ona dječja posla. To su najljepše nove godine.“, prisjetio se Dean Dvornik.''Na kraju je prošla ponoć da nismo ni skužili. Jer smo ono, sjedili doma, baš u nekoj obiteljskoj atmosferi, pričali zezali se i bilo nam je prelijepo'', priča Ana Uršula Najev.A želje za 2026.? Nitko ne traži čuda, samo da bude mira, zdravlja i da se opet nađe razlog za pjesmu.''Želim vam, dragi ljudi, lipu, dobru, zdravu i mira'', poručio je Goran Karan.''Za 2026 mi je želja naravno zdravlje za sve nas i mir za sve nas, ne samo mir meni i mojoj obitelji nego mir cijeloj Hrvatskoj i cijelome svijetu'', poručila je Zorica Andrijašević.I zato je ova večer na Pjaci bila baš splitska, mokra, glasna, topla i iskrena. Dino bi, sigurni su, guštao, a publika je pokazala ono najvažnije, kad pjesma ima srce, ona traje.

