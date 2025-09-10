Svijet filma pamti ju po kožnom bikiniju, no njezino naslijeđe je više od toga

Raquel Welch ostavila je veliki trag u svijetu filma često utjelovivši snažne ženske likove, ali i sama izborivši se za svoja prava.

Raquel Welch, jedna od najprepoznatljivijih glumica zlatnog doba Hollywooda i ikona stila koja je obilježila nekoliko desetljeća filma i pop kulture i nosila status seks simbola, ostavila je neizbrisiv trag u filmskoj industriji. Iza glamurozne slike skrivala se žena snažne volje, iznimne profesionalnosti, ali i osobnih borbi koje su oblikovale njezin životni put.

Kroz utjelovljenje snažnih ženskih likova, čime je razbila stereotip tradicionalnog seks-simbola, Welch je izgradila jedinstvenu filmsku personu koja ju je učinila ikonom 1960-ih i 1970-ih godina.

Raquel Welch - 3 Foto: Profimedia

Raquel Welch - 1 Foto: Profimedia

Raquel Welch - 12 Foto: Profimedia

Rođena je kao Jo Raquel Tejada 5. rujna 1940. u Chicagu. Njezin otac Armando Tejada bio je bolivijskog podrijetla, a s njegove strane je bila rođakinja s bivšom bolivijskom predsjednicom Lidijom Gueiler Tejada, a majka Josephine potomkinja obitelji koje su došle na brodu Mayflower. Obitelj se kasnije preselila u Kaliforniju, gdje je Raquel pokazivala interes za umjetnost i scenu od malih nogu.

Od djetinjstva je pohađala satove baleta i nastupala u školskim predstavama, a 1958. osvojila je titulu Miss La Jolla i Miss San Diego. Već tada je njezina ljepota privlačila pažnju, no ambicija ju je vodila dalje od lokalnih izbora ljepote.

Raquel Welch - 7 Foto: Profimedia

Raquel Welch - 10 Foto: Profimedia

Raquel Welch - 16 Foto: Profimedia

Karijeru je započela na neuobičajen način - kao meteorologinja na lokalnoj televiziji, a zatim se okušala u glumi, potpisavši ugovor sa studijom 20th Century Fox. Slavu je stekla ulogom u znanstveno-fantastičnom filmu "Fantastic Voyage", no svjetsku popularnost donijela joj je uloga u filmu "One Million Years B.C.". Iako je imala vrlo malo dijaloga, fotografije Raquel u legendarnom kožnom bikiniju postale su kultne i učvrstile njezin status seks-simbola šezdesetih godina.

Ubrzo su uslijedile glavne uloge u filmovima poput "Bandolero!" i "Myra Breckinridge". Međutim, tijekom karijere se često suočavala s predrasudama i pritiskom da ostane vječna seks-ikona, no uporno je tražila kompleksnije uloge. Dok su kritičari često komentirali njezin izgled više nego glumačku vještinu, Raquel je dokazala da je daleko više od pin-up zvijezde.

Raquel Welch - 17 Foto: Profimedia

Raquel Welch - 19 Foto: Profimedia

Raquel Welch - 21 Foto: Profimedia

Bila je poznata po svojoj snažnoj osobnosti i beskompromisnom pristupu poslu, što ju je često dovodilo u sukobe. Najpoznatiji incident dogodio se tijekom snimanja filma "Cannery Row", kada je tužila MGM zbog nezakonitog otkaza. Dobila je slučaj i odštetu od 10,8 milijuna dolara, što je tada bila rijetkost za ženu u Hollywoodu i dokaz njezine borbenosti.

Četiri puta se udavala, ali s prvom ljubavi Jamesom Welchom, čije ime je zadržala nakon razvoda, imala je dvoje djece. Kada se rastala od Richarda Palmera, izjavila je da uživa u samoći i slobodi te se više nikada nije udala.

Raquel Welch - 2 Foto: Profimedia

Raquel Welch - 5 Foto: Profimedia

Raquel Welch - 18 Foto: Profimedia

Van svijeta glume, razvila je uspješan posao u svijetu mode i ljepote, lansiravši uspješnu liniju perika.

Nakon borbe s Alzheimerovom bolesti, preminula je 15. veljače 2023. u Los Angelesu u dobi od 82 godine od srčanog zastoja. Vijest o njezinoj smrti rastužila je generacije obožavatelja diljem svijeta, a brojni kolege istaknuli su njezinu profesionalnost, snagu i doprinos filmskoj industriji.

Raquel Welch ostala je zapamćena kao žena koja je redefinirala ulogu ljepote u Hollywoodu. Osvojila je Zlatni globus za ulogu u filmu "The Three Musketeers" i pokazala da iza zanosnog izgleda stoji odlučna, talentirana i snažna žena. Danas se smatra jednom od najvećih ikona pop kulture i simbolom šezdesetih i sedamdesetih godina.

