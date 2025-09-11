Mnogima omiljena Hrvatica izazvala izljeve ljubavi prizorima u mini bikiniju

Lile osim svojim glasom, svoje obožavatelje oduševljava i stasom.

Lidija Bačić objavila je novu fotografiju na Instagramu i izazvala pravu lavinu reakcija.

Naime, naša pjevačica pozirala je u crnom bikiniju koji je istaknuo njezinu figuru i obline.

Obožavatelji nisu gubili vrijeme već su joj ispod objave dijelili komplimente, emotikone i poruke podrške.

''Wow, savršena'', ''Uvijek izgledaš prekrasno, Lidija'', ''Anđele, predivna si'', ''Volim te'', ''Zgodnice'', ''Sjajiš kao zvijezda na nebu, obasjavaš svijet'', ''Ovo je ludo'', ''Lud sam za tobom, volim te'', ''Lutka'', ''Ti si savršena žena'', dio je komentara s Instagrama ispod objava koja je skupila tisuće lajkova.

OVDJE pogledajte kako je Lile izgledala na početku svoje karijere.

