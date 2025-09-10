Tko je novi dečko Jennifer Aniston? Bio je trgovac, a onda je zbog bolesti promijenio karijeru

Osebujni hipnoterapeut Jim Curtis, novi dečko Jennifer Aniston, pratio je glumicu na premijeri nove sezone serije "The Morning Show".

Zvijezda serije "Prijatelji" Jennifer Aniston posljednjih mjeseci je ponovno pronašla sreću u ljubavi. 56-godišnja glumica od srpnja se viđa s hipnoterapeutom Jimom Curtisom, a kako su potvrdili bliski joj izvori, novopečeni par je u opuštenoj vezi.

Curtis je pratio Aniston na premijeri četvrte sezone nagrađivane serije "The Morning Show" u kojem ona ima glavnu ulogu, a sudeći prema fotografijama, holivudska zvijezda nije skidala osmijeh s lica.

Već više od dva desetljeća, Curtis radi u području zdravlja i wellnessa kao certificirani "hypno-coach" koji klijentima pomaže otkriti i osloboditi podsvjesne blokade koje ih koče, preprogramirati unutarnje obrasce i otkriti tko su uistinu, piše na njegovoj stranici.

Osim rada s pojedinačnim klijentima, objavljuje edukativne videozapise na društvenim mrežama, surađuje sa slavnim osobama i drži predavanja na wellness događanjima.

"Moja misija je pomoći vam da ozdravite i napredujete podižući vaše "JA JESAM"", piše u opisu profila na Instagramu.

Njegovi klijenti često su uspješni poduzetnici, slavne osobe i javne ličnosti koje traže emocionalnu podršku, a Curtis im nudi široki spektar usluga: privatno savjetovanje, interaktivne wellness tečajeve i zajednice podrške. Njegov rad fokusiran je na anksioznost i traumu, manifestaciju, samopouzdanje te proces tugovanja nakon prekida.

Autor je dviju knjiga "The Stimulati Experience", u kojoj opisuje devet ključnih lekcija koje je naučio od najinspirativnijih i najotpornijih ljudi koje je upoznao i "Shift", u kojoj vodi čitatelje kroz "moćne vježbe, promjene energije i osvještavanje vlastitih obrazaca". Ovu knjigu na svojem Instagramu je podijelila Aniston još u svibnju 2025., pokazavši koliko cijeni njegov rad.

Curtis se okrenuo wellness industriji nakon što mu je s 22 godine dijagnosticirano oštećenje leđne moždine, što je uzrokovalo grčeve u mišićima, paralizu, kroničnu hromost i glavobolje.

"Nije bilo poznato kako su nastala, ali vrlo brzo sam se razbolio i uskoro imao problema s hodanjem", izjavio je još 2018. Curtis, koji je unatoč bolovima završio fakultet i zaposlio se kao trgovac na Wall Streetu prije prelaska u zdravstveni sektor. Nakon godina korporativnog posla, posvetio se radu s ljudima s kroničnom boli.

"Jimova vlastita priča pokreće sve što radi. Nakon godina emocionalnih trauma i neprepoznate bolesti, pronašao je put iscjeljenja koji poštuje tijelo i dušu. Njegov rad temelji se na uvjerenju da je transformacija uvijek moguća, bez obzira koliko ‘zaglavljenima’ ili slomljenima se osjećate", stoji na njegovoj stranici.

Osim s Aniston, koju je upoznao preko zajedničkog prijatelja i prvo su dugo vremena bili poznanici, Curtis je radio s drugim slavnim osobama poput Courteney Cox, Garcelle Beauvais, Justina Biebera, Mirande Kerr, Julianne Hough, Nine Agdal i Lewisa Howesa.

