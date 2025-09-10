Svadba u salonu auta! Mladenci su se pred goste spustili stepenicama pored crvenog Ferrarija

Predsjednik Ferrari kluba Nicola D'Aniello oženio se s mlađahnom ljepoticom Areeyom.

Proteklog vikenda sudobonosno ''da'' izrekao je predsjednik kluba vlasnika Ferrarija u Belgiji.

Nicola D'Aniello pred oltar je odveo svoju mlađahnu partnericu Areeyju, a na društvenim mrežama objavio je neke fotografije s vjenčanja.

''Mrs. & Mr. D’Aniello. 06/09/2025'', piše u opisu.

Njihova svadba održala se u salonu Ferrari automobila pokraj izložbenih primjeraka, a djelić atmosfere podijelila je njena prijateljica na Instagramu.

Mladenci su se pred goste spustili stepenicama pored crvenog Ferrarija, a kako je to izgledalo pogledajte u nastavku.

Tko je Nicola D'Aniello?

Svijet Ferrarija odavno nije samo priča o supersportskim automobilima, nego i o zajednici strastvenih entuzijasta koji kroz klubove i događaje njeguju bogatu povijest ove legendarne marke. Jedno od najzanimljivijih imena u toj priči svakako je Nicola D’Aniello, predsjednik Ferrari Club Belgium i kolekcionar rijetkih modela, čija je strast prema automobilima iz Maranella pretvorena u životnu misiju.

Nicola i Areeya D'Aniello - 10 Foto: Instagram

Nicola i Areeya D'Aniello - 2 Foto: Instagram

D’Aniello potječe iz belgijsko-talijanske obitelji u kojoj je ljubav prema Ferrariju usađena od malih nogu. Prvi ozbiljan korak u svijet Ferrarija napravio je 2008. godine kupnjom modela 430 Scuderia, nakon čega su uslijedili legendarni 599 GTO i 458 Speciale. No, ono što ga je posebno izdvojilo na globalnoj sceni jest njegov Tailor Made Ferrari F12tdf, inspiriran legendarnim modelom 330 P4 i belgijskom trkaćom ekipom Écurie Francorchamps.

Personalizacija automobila u suradnji s odjelom Ferrari Tailor Made donijela je jedinstvenu kombinaciju povijesti i modernog dizajna – žute detalje, zlatne felge i povijesne oznake koje podsjećaju na zlatno doba Ferrarija u Belgiji.

Nicola i Areeya D'Aniello - 8 Foto: Instagram

Nicola i Areeya D'Aniello - 14 Foto: Instagram

Na čelu Ferrari Club Belgium D’Aniello nije samo promotor marke, nego i čuvar automobilske povijesti. Njegov je cilj oživjeti priče o Écurie Francorchampsu, slavnom belgijskom timu iz sredine 20. stoljeća, kroz suradnju s obitelji legendarnog osnivača Jacquesa Swatersa. Klub pod njegovim vodstvom okuplja stotine entuzijasta i organizira ekskluzivne događaje i izlete za ljubitelje Ferrarija.

Strast prema Ferrariju D’Aniello ne zadržava samo na cestama i u garaži. Godine 2023. debitirao je u Ferrari Challenge Europe na stazi Spa-Francorchamps, a njegov tim Garage Zénith – Écurie Francorchamps ima ambiciozne planove: nastup na utrci Spa 24 Hours 2025. i 24 sata Le Mansa 2026.

