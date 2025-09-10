Uznemirujuće! Policija u autu 20-godišnjeg pjevača našla raskomadano tijelo

Američka javnost šokirana je vijestima povezanima s mladim reperom D4vdom.

Holivudska policija u prtljažniku Tesle mladog repera D4vda pronašla je raskomadano tijelo.

Unatoč šokantnim vijestima, pjevač je nastavio sa svjetskom turnejom i nastupio u dvorani The Fillmore Minneapolis, piše TMZ.

D4vd - 7 Foto: Instagram

D4vd - 5 Foto: Instagram

Policija je u ponedjeljak pozvana na parkiralište za zaplijenjena vozila u Hollywoodu zbog dojave o neugodnom mirisu koji se širio iz jednog automobila. Ubrzo je utvrđeno da se radi o vozilu marke Tesla, u čijem su prtljažniku pronađeni ljudski ostaci. Automobil je registriran u Teksasu na Davida Anthonyja Burkea, što je pravo ime 20-godišnjeg pjevača D4vda.

Pogledaji ovo Celebrity Luka Modrić proslavio svoj 40. rođendan, javio mu se i Thompson!

Policijski izvori navode kako je tijelo pronađeno u automobilu bilo raskomadano i u visokom stupnju raspadanja. Prema dostupnim informacijama, policija je obavijestila pjevača o pronalasku, a on navodno nije znao da se išta neobično događa s njegovim vozilom.

D4vd - 6 Foto: Instagram

Zasad nije poznato je li D4vd nekome posudio automobil ili je vozilo ukradeno, no potvrđeno je da u potpunosti surađuje s istražiteljima.

D4vd - 1 Foto: Instagram

U međuvremenu, D4vd nastavlja svoju turneju s nadolazećim koncertima diljem SAD-a, nakon čega ga očekuju nastupi u Europi i Australiji.

Tko je D4vd?

David Anthony Burke, poznatiji pod umjetničkim imenom d4vd (izgovara se ''David''), nova je glazbena senzacija koja je osvojila svjetsku scenu svojim emotivnim alt-pop i indie pjesmama. Iako ima samo 20 godina, iza njega su već hitovi s milijunima pregleda, suradnje s velikim izdavačkim kućama i nastupi na najvećim festivalima.

Pogledaji ovo Celebrity Pojela vlastiti ruž pred svima! Reperica priredila prizor koji nitko nije očekivao

Karijera ovog mladića započela je nesvakidašnje – D4vd je još kao tinejdžer snimao Fortnite montaže za YouTube. Kako bi izbjegao probleme s copyrightom, počeo je sam stvarati glazbu na mobitelu, što je ubrzo dovelo do viralnih pjesama poput ''Romantic Homicide'' i ''Here with Me''.

Njegov uspjeh privukao je pažnju velikih izdavačkih kuća Darkroom i Interscope Records, a 2023. objavljuje prvi EP Petals to Thorns. Iste godine slijedi i nastavak The Lost Petals, dok mu je debitantski album Withered izašao u travnju 2025. godine.

D4vd - 10 Foto: Instagram

D4vd-ov zvuk kombinira elemente alt-popa, indieja i R&B-ja, uz jaku emocionalnu komponentu. Inspiraciju crpi iz anime serija poput Naruto i Dragon Ball Z, gospela te rap/trap scene. Posebno je poznat po ''uradi sam'' pristupu – prve pjesme snimao je u ormaru svoje sobe, koristeći samo mobilni telefon.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Aniston konačno progovorila o svom mladolikom izgledu, evo što stvarno stoji iza njega!

Osim vlastitih projekata, radio je i na glazbi za popularnu seriju Arcane te na službenoj himni igre Fortnite pod nazivom ''Locked & Loaded''

Galerija 5 5 5 5 5

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Zanimljivosti Ovo morate vidjeti! Svoj je stan transformirala u repliku legendarnog Titanica

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Zanimljivosti Tko su djevojke koje su preko noći postale svjetski glazbeni fenomen?