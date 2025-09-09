Aniston konačno progovorila o svom mladolikom izgledu, evo što stvarno stoji iza njega!

Jennifer Aniston otkrila je u jednom intervjuu koja je tajna njezinog mladolikog izgleda i je li pritom imala pomoć estetskog kirurga.

Holivudska zvijezda Jennifer Aniston, koju je publika upoznala kroz seriju "Prijatelji", poznata je po svom mladolikom izgledu i zavidnoj formi. 56-godišnja glumica i dalje je aktivna u svijetu glume i to zahvaljujući seriji "The Morning Show", a ima i svoj poduzetnički pothvat - tvrtku "Lolavie" za njegu kose.

Zbog njezinog izgleda, mnogi su se pitali je li imala pomoć estetske kirurgije, a nedavni intervju u kojem je promovirala četvrtu sezonu sada je to i otkrio.

Kako je priznala u intervjuu s kolegicama iz serije, Aniston redovito ide na tretmane lica, lasere i "sve te dobre stvari". Iako nije priznala plastične operacije, nagađa se kako je bila kod estetskog kirurga, kada su je snimili ispred ordinacije jednog liječnika specijaliziranog za face-lifting i rinoplastiku sa Sandrom Bullock. Ista ordinacija nudi i botoks te injekcije poput Kybelle.

"Mi nismo imali takve uzore dok smo odrastali. Mislim da što se tiče dostojanstvenog starenja, ja imam nepresušan izvor optimizma i pozitivnosti. Nazovite to mladošću ako želite. Ali vjerujem da sve počinje od toga kako volimo svoja tijela i gdje se nalazimo u životu", izjavila je Aniston. "Neću reći da ne idem na tretmane, lasere i sve to. Održavam se. Neću jednostavno pustiti da me sijede preplave. To je stvar perspektive, ali i spoznaje da imamo samo jedno tijelo. Sve je u načinu razmišljanja."

Iako je u prošlosti priznala da je probala botoks, Aniston je brzo zaključila kako to nije za nju, dodavši: "Svi ti kozmetički tretmani izgledaju smiješno na meni. Ljudi izgube osjećaj za mjeru i to im postane novo normalno, a teško se vratiti s tog puta."

Jedinu operaciju koju je priznala jest onu devijacije septuma 2007. godine, nakon što je dugonegirala rinoplastiku iz estetskih razloga. Osim povremenih odlazaka na tretmane, koristi Pvolve trening program pet puta tjedno i pridržava se 16:8 dijete povremenog posta. Na svojem Instagramu često podijeli svoju rutinu koja uključuje kardio vježbe i 10-20 minutne treninge znanstveno vođenog programa s opremom za trening otpora.

