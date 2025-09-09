Afera s koncerta dobila novi nastavak, sad se oglasio i suprug ljubavnice!

Nekoliko tjedana nakon afere koja je obišla svijet oglasio se i suprug žene koja je bila u centru svega.
Prošla su više od dva mjeseca od neslavne situacije na koncertu grupe Coldplay u Bostonu, na kojem je slučajno razotkriven preljub između tadašnjeg direktora tehnološke tvrtke Astronomer Andyja Byrona i šefice ljudskih resursa u istoj kompaniji Kristin Cabot.3 vijesti o kojima se priča u tajnosti Aleksandra Prijović izašla iz bolnice, evo kako ju je dočekala Lepa Brena! ''Pa jesu li normalni?'' Prizori Hanke Paldum u Mostaru sve ostavili u nevjerici: "Kome je ovo palo na pamet?" dobro raspoložena Ella Dvornik na ročište s bivšim suprugom stigla u pratnji karizmatičnog odvjetnika
Njihova nelagodna reakcija izazvala je pravu eksploziju na društvenim mrežama i viralnih videa, a sad se oglasio i suprug ljubavnice Kristin, Andrew Cabot.
Andy Byron - 1 Foto: TikTok
Andy Byron - 2 Foto: TikTok
@instaagraace trouble in paradise?? 👀 #coldplay #boston #coldplayconcert #kisscam #fyp ♬ original sound - grace
Preko glasnogovornika poručio je kako on i Kristin nisu u braku već neko vrijeme jer su se sporazumno razveli nekoliko tjedana prije koncerta. Njegovu verziju priče potvrdila je i njegova bivša supruga Julia, kojoj je, tvrdi, Andrew odmah nakon incidenta poslao poruku.
Andy Byron - 3 Foto: TikTok
Pogledaji ovo Celebrity Glumac kojemu okrutna bolest sve više otežava život rasplakao cijeli svijet dirljivim potezom
Što je o incidentu rekla supruga Andyja Byrona, čitajte OVDJE.
1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Tko bi rekao da se njih dvije druže? Nespojivi duo na jahti privukao je sve poglede
1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Nekad i sad Prepoznajete li je? Krhki prizori oskarovke zabrinuli su javnost
Pogledaji ovo Nekad i sad Gdje je danas Jure iz serije Zauvijek susjedi? Nakon dugo vremena snimljen je u javnosti