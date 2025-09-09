Afera s koncerta dobila novi nastavak, sad se oglasio i suprug ljubavnice!

Nekoliko tjedana nakon afere koja je obišla svijet oglasio se i suprug žene koja je bila u centru svega.

Prošla su više od dva mjeseca od neslavne situacije na koncertu grupe Coldplay u Bostonu, na kojem je slučajno razotkriven preljub između tadašnjeg direktora tehnološke tvrtke Astronomer Andyja Byrona i šefice ljudskih resursa u istoj kompaniji Kristin Cabot.

Njihova nelagodna reakcija izazvala je pravu eksploziju na društvenim mrežama i viralnih videa, a sad se oglasio i suprug ljubavnice Kristin, Andrew Cabot.

Andy Byron - 1 Foto: TikTok

Andy Byron - 2 Foto: TikTok

Preko glasnogovornika poručio je kako on i Kristin nisu u braku već neko vrijeme jer su se sporazumno razveli nekoliko tjedana prije koncerta. Njegovu verziju priče potvrdila je i njegova bivša supruga Julia, kojoj je, tvrdi, Andrew odmah nakon incidenta poslao poruku.

Andy Byron - 3 Foto: TikTok

