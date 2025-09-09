Prepoznajete li je? Krhki prizori oskarovke zabrinuli su javnost

Linda Hunt snimljena je u javnosti nakon dugo vremena, a prizori su zabrinuli njezine obožavatelje.

Legendarna holivudska glumica Linda Hunt, dobitnica Oscara i jedna od najposebnijih figura u filmskoj industriji, snimljena je u rijetkom izlasku na ulicama Los Angelesa.

U društvu svoje dugogodišnje supruge Karen Kline i pomoćnice 80-godišnja Hunt djelovala je vidno krhkije nego prije.

Linda Hunt Foto: Profimedia

Na posljednjim fotografijama Hunt je nosila bijelu majicu s komičnim crtežom psa, sive traperice i crne tenisice. Njezina supruga Karen, inače psihoterapeutkinja, bila je odjevena ležerno – u crno-bijelu prugastu majicu i plave traperice.

U jednom trenutku Hunt je držala suprugu i pomoćnicu za ruke dok je hodala, što je još više naglasilo njezinu fizičku slabost.

Iako se posljednjih godina sve rjeđe pojavljuje na malim i velikim ekranima, Linda Hunt ostaje jedna od najupečatljivijih glumačkih osobnosti. Publika je pamti po ulogama u filmovima "Dune" (1984.), "Kindergarten Cop" (1990.) i "Solo: A Star Wars Story" (2018.), kao i po dugačkim angažmanima u hit-serijama poput "The Practice" i "NCIS: Los Angeles".

Sa suprugom Karen u vezi je od 1978. godine, a vjenčale su se 2008. Njihova ljubavna priča traje više od četiri desetljeća – u vremenu kad je to rijetkost u Hollywoodu.

