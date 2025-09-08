Bivša kandidatkinja MasterChefa zbog fotke u badiću dobila hrpu komplimenata: "Ne znam je l' bolje kuhaš ili izgledaš!"

Gaia Zec oduševila je pratitelje pozirajući na brodu u crnom kupaćem kostimu koji ističe njezinu figuru.

Gaia Zec, bivša kandidatkinja popularnog kulinarskog showa MasterChef, privukla pažnju svojih pratitelja na društvenim mrežama objavom fotografije koja odiše ljetnim hedonizmom.

Na slici Gaia pozira na brodu u izazovnom crnom jednodijelnom kupaćem kostimu s efektom proreza koji naglašava njezinu vitku figuru. Suncem okupana, u elegantnim sunčanim naočalama, zrači samopouzdanjem i opuštenošću dok uživa u miru mora i idiličnom pogledu.

Čaša vina na palubi i pogled prema obali dodatno naglašavaju ugođaj luksuza i uživanja u trenutku, a komentari ispod objave potvrđuju da je Gaia ponovno oduševila pratitelje.

Gaia Zec - 2 Foto: Gaia Zec/Instagram

"Ne znam je l' bolje kuhaš ili izgledaš", Ako ti smijem napisati kao žena ženi baš si lijepa i zgodna", "Wow", "Super genijalka", "Milijun dolara", pisali su.

Gaia Zec - 3 Foto: Nova TV

Gaia Zec - 2 Foto: Nova TV

Gaia Zec - 4 Foto: Nova TV

