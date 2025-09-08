Bivša kandidatkinja MasterChefa zbog fotke u badiću dobila hrpu komplimenata: "Ne znam je l' bolje kuhaš ili izgledaš!"

Gaia Zec oduševila je pratitelje pozirajući na brodu u crnom kupaćem kostimu koji ističe njezinu figuru.
Gaia Zec, bivša kandidatkinja popularnog kulinarskog showa MasterChef, privukla pažnju svojih pratitelja na društvenim mrežama objavom fotografije koja odiše ljetnim hedonizmom.3 vijesti o kojima se priča malo se pretjeralo Majino vruće kaubojsko izdanje palo je u drugi plan zbog hitre reakcije zaštitara! jako su bliski Znate li čiji je ovo sin? Mama mu je nekoć bila najmoćnija političarka u Hrvatskoj ma isti su Tatina kopija! Vlado Kalember u izlazak poveo svoga nasljednika
Na slici Gaia pozira na brodu u izazovnom crnom jednodijelnom kupaćem kostimu s efektom proreza koji naglašava njezinu vitku figuru. Suncem okupana, u elegantnim sunčanim naočalama, zrači samopouzdanjem i opuštenošću dok uživa u miru mora i idiličnom pogledu.
Pogledaji ovo Celebrity Tko je Mali iz hit-serije Leyla? Prije glumačke karijere bavio se modelingom
Čaša vina na palubi i pogled prema obali dodatno naglašavaju ugođaj luksuza i uživanja u trenutku, a komentari ispod objave potvrđuju da je Gaia ponovno oduševila pratitelje.
Pogledaji ovo Celebrity Marija Šerifović podijelila novu fotografiju sina: "Moje srce i moja slabost!"
Gaia Zec - 2 Foto: Gaia Zec/Instagram
"Ne znam je l' bolje kuhaš ili izgledaš", Ako ti smijem napisati kao žena ženi baš si lijepa i zgodna", "Wow", "Super genijalka", "Milijun dolara", pisali su.
Gaia Zec - 3 Foto: Nova TV
Gaia Zec - 2 Foto: Nova TV
Gaia Zec - 4 Foto: Nova TV
Galerija 15 15 15 15 15
OVDJE možete pogledati veliki intervju s Gaianom.
1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Dosad neviđene fotke Ene Begović! Josip Radeljak Dikan prisjetio se njihova ljetovanja
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity "Kako je ovo moguće?" Vrelo izdanje vječne seks-bombe prikupilo nikad više komplimenata
Pogledaji ovo Celebrity Ella Dvornik na ročište s bivšim suprugom stigla u pratnji karizmatičnog odvjetnika