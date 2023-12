Predviđali su joj pobjedu u Masterchefu: ''Sada slijedi jedno veliko putovanje u svijet kuhara gdje se želim graditi i napredovati još više!''

Gaia Zec od samog početka nametnula se kao jedan od favorita ovogodišnje sezone MasterChefa, ali do pobjede ipak nije uspjela doći, evo što kaže o svom iskustvu.

Gaia Zec već na audiciji MasterChefa na kojoj je imala problema sa suhim ledom podigla je ljestvicu visoko te se brzo nametnula kao jedan od favorita ovogodišnje sezone MasterChefa.

Brojni su joj predviđali pobjedu, ali Gaia je došla do top sedam kandidata i napustila natjecanje.

''Od početka sam pokazala veliku zagriženost za peharom, no međutim nisam uspjela u tome. Naravno da mi je žao jer je to bio moji cilj kao i svačiji, ali sam jako ponosna na sebe sto sam uopće dogurala do top 7 iako znam da sam mogla bolje nisam razočarana u sebe nego sretna što sam uopće bila dio MasterChef kuhinje'', rekla nam je.

Gaia ima tek 18 godina, a da si da drugu šansu u MasterChefu ima itekako vremena, no, to se neće dogoditi.

''Moje MasterChef putovanje je završilo, i sada slijedi jedno veliko putovanje u svijet kuhara gdje se želim graditi i napredovati još više'', izjavila je.

Od šest kandidata koji su ostali teško joj je predvidjeti tko će pobijediti, ali dvije osobe su joj posebno prirasle srcu.

''Ne mogu izdvojiti jednog favorita, ali Sarah i Luka su moji favoriti od početka gledajući i privatnu stranu i samo kuhanje'', rekla je.

Njeni planovi za budućnost već su joj sada jasni.

''Moji planovi su obići puno različitih kuhinja i u Hrvatskoj i van Hrvatske, učiti od raznih chefova i naravno završiti faks. Tako da moji jedini plan je učiti i samo učiti'', ustrajna je.

U slobodno vrijeme Gaia pomaže majci u restoranu i već je davno iskusila rad u pravoj kuhinji, nama je otkrila koliko se on razlikuje od MasterChef kuhinje.

''Prava kuhinja u restoranu i kuhinja u MasterChefu se jako razlikuju, kao prvo nisi pojedinac nego je tu cijeli tim, jer znamo da Chef nije ništa bez svog tima. Naravno razlika je u tome što u restoranu radiš puno vise jela istovremeno'', govori.

Njen otac veliki je fan MasterChefa, a ova mlada Istrijanka otkrila nam je kakva je bila njegova reakcija nakon što je dospjela do top 10 kandidata.

''Moj otac kao veliki fan Masterchefa je bio jako ponosan i sretan što sam dospjela u top 10, i sam kaže da to nije mala stvar i treba puno hrabrosti, želje, znanja i ljubavi za doći do top 10. Sam mi je rekao: ''Jako sam sretan jer si ispunila moj san!''.

Kao kuharske uzore ima puno njih, ali najviše od svega voli pratiti rad bivših natjecatelja. ''Pratim jako puno kuhara, toliko puno da ih ne mogu nabrojati. Ali pogotovo pratim bivše natjecatelje iz Masterchefa, pošto su prošli istu priču i uvijek me zanima kako je njima bilo i naravno što danas kuhaju i gdje ih možemo posjetiti. Najviše možda pratim Lea Jurišića, Goge, Ivana Temšića i Maju Jalšovec.''

Njeno MasterChef putovanje dugo je trajalo, a evo i što će zauvijek pamtiti.

''Bilo je tu previše lijepih trenutaka u MasterChef kuhinji ali i u vili, da bi mogla jedan izdvojiti, ali zabava i učenje izvan kamera sa svojim prijateljima kandidatima će mi uvijek ostati u sjećanju. Pamtit ću ogroman humor i zabavu koja je vladala u Vili, dok smo kuhali, ili se sunčali ili čak gađali vodenim balonima i radili spačke jedni drugima. To su dani za pamćenje, kada smo svi glumili malu djecu i uživali u tome!''

U svom predstavljanju Gaia je rekla kako je napustila gimnaziju kako bi se nastavila usavršavati u kuhanju, a da se nije odlučila na ovaj put, evo koje bi zanimanje odabrala.

''Kada sam upisivala gimnaziju nisam imala jasnu viziju čime ću se baviti, malo me zanimala kriminalistika i to mi je bio jedan mali plan, ali ne dovoljno veliki da bi nadmašilo ljubav prema kuhanju. Zahvalna sam jako sto sam na vrijeme saznala da je baš kuhanje ono što volim i želim raditi u životu.''

Iako se u ovakve showove prijavljuje sve više mladih osoba, neki još uvijek skupljaju hrabrost, Gaia im poručuje:

''Savjetovala bih ih da prvo budu svoji i da ne mijenjaju sebe ni zbog koga, jer to ljudi cijene. Drugi savjet je da slušaju žiri i ostale kandidate kako bi što vise naučili i samo neka upijaju znanje i neka ne gube motivaciju i kad je teško neka se ne predaju samo neka guraju prema svom cilju! Naravno budite fair play i zapamtite da ništa nije nemoguće!''

