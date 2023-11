Veselu Slavonku s mentorom Stjepanom povezala je tema koja je u našem društvu još tabu: ''Smatram da se o tome treba više govoriti...''

Lara Biloš na žalost mnogih nije uspjela doći do finala natjecanja MasterChefa, a za naš portal otkrila je i tko joj je veliki favorit za pobjedu te koji su njezini planovi za budućnost.

Lara Biloš svoj veliki san da postane pobjednica MasterChefa nije ostvarila, ali iz showa odlazi sretna i ispunjena.

''Naravno da je teško napustiti show u ovoj fazi, tako si blizu finala, a opet tako daleko. Naravno da sam i sretna jer doći do top 9 nije lako, a nije ni mala stvar. Idem kući napokon vidjeti svoju obitelj koja mi užasno fali i s osmijehom na licu i velikim zadovoljstvom vraćam se u stvarnost'', rekla je.

Svojom pričom o vršnjačkom nasilju kad se došla predstaviti na audiciju rastužila je javnost, ali i potaknula chefa Stjepana Vukadina da otkrije kako je i sam prošao kroz isto. Unatoč svemu iz toga je izišla kao pozitivna osoba, a osobama koje se s tim trenutačno bore poručuje:

''Otkrila sam detalj svoga života, vršnjačko nasilje… Osjećala sam potrebu da iznesem to u javnost jer je vršnjačko nasilje ozbiljna tema i smatram da se o tome treba više govoriti. Nije lako biti žrtva bilo kojeg oblika nasilja, svatko je od nas drukčiji i svatko od nas osoba je za sebe, svi smo mi ljudi i imamo pravo na komentiranje ostalih, ali smatram da ako tvoj komentar može osobu rastužiti ili povrijediti, bolje ga je zadržati za sebe. Želim poručiti svima da se osvijeste i da u ljudima počnemo uočavati vrline, ljepotu osobe i sve njezine dobre strane, trebali bismo jedni drugima biti podrška. Svima koji su žrtve bilo kojeg oblika nasilja poručila bih da razgovaraju o tome s nekim, da ne drže to u sebi jer će im biti još teže, a osobama koje su nasilnici poručila bih da malo razmisle o sebi i o svojim postupcima. Kako bi se isti taj nasilnik osjećao da njemu netko kaže ili napravi takvo nešto što je on učinio nekoj osobi? Osvijestimo se i budimo jedni drugima podrška i potpora, a ne najveći neprijatelji!''

Lara se tijekom natjecanja nekoliko puta iskazala kao sjajni vođa tima, a da joj se ta uloga svidjela, ne skriva.

''U natjecanju sam otkrila još jednu svoju vrlinu, da se odlično snalazim kao vođa. Moram priznati, uloga chefa mi se svidjela i u budućnosti se čak i vidim kao vođa kuhinje u nekom restorančiću'', govori.

Lara je, kako bi se mogla prijaviti na MasterChef, dala otkaz na poslu, a nama je otkrila kakvi su joj daljnji planovi i idu li u kulinarskom smjeru.

''Ovo natjecanje potpuno mi je promijenilo život, donijela sam neke odluke još dok sam bila dio njega, dala sam otkaz i odlučila svoj život posvetiti onome što volim, a to je kuhanje. Naravno da se nakon ovoga vidim u kuhanju i nastavit ću se i dalje truditi biti što uspješnija. Plan je dobro se odmoriti, naravno ne predugo, pa onda opet zagristi u potpunosti. Voljela bih proći nekoliko edukacija i onda tražiti neki lijepi restorančić koji bi mi ispunio san - da postanem prava kuharica'', priznaje.

Od osam kandidata koji su ostali Lara ima jednog favorita.

''Moj favorit za pobjedu je Luka i to govorim tijekom cijelog showa, Luka je osoba koja ima osobine pravog kuhara i pobjednika. Poznajem ga još od audicije, ondje smo se brzo sprijateljili i tada sam znala da je taj dečko vrijedan MasterChefova pehara. Njegova skromnost, jednostavnost, ljudskost, dragost i fokus odlike su pravog chefa i pobjednika! Uvjerena sam da ću ga gledati u finalu, a isto tako i da će on biti taj koji će pehar odnijeti u svoje rodno mjesto'', nada se.

Njezin mentor bio je upravo Stjepan, s kojim je osjetila povezanost još na audiciji. Njegove tople riječi uvijek će pamtiti.

''Na audiciji sam se dosta zbližila sa Stjepanom, slične smo osobe, istih životnih priča. Riječi koje je on tada meni uputio nikada neću zaboraviti, a posebno ću se sjećati one rečenice da pogledam sebe gdje sam danas, tko sam, što sam napravila od svog života, a što su ti ljudi zbog kojih sam bila tužna napravili za sebe i gdje su oni danas! Hvala mentoru Stipi od srca na svemu!''

Lara voli tradicionalnu kuhinju, ali uživa i u kušanju raznih drugih kuhinja. Za nju smo pripremili nekoliko blic-pitanja.

Štrukli ili dumplingsi?

''Dumplingsi.''

Suhomesnati proizvodi ili carpaccio?

''Suhomesnati.''

Čobanac ili fiš?

''Čobanac.''

Sushi ili wok?

''Sushi'', odlučno je na sve odgovorila.

Da ima priliku otvoriti svoj restoran, njezin jelovnik sadržavao bi tradicionalna jela iz cijele Hrvatske, ali i još nešto: ''Bila bi to jela s namirnicama koje su na prvu nespojive!''

Za kraj, odgovor je dala i na još jedno zanimljivo pitanje.

''Da imam priliku surađivati s pobjednicima iz prošlih sezona, to bi sigurno bio Ivan Temšić, sviđa mi se njegov način kuhanja, energija i on kao osoba. Tu su i Maja Jalšovec i Lucija Davidović, cure koje su karakterom slične meni. Naravno, i moj Slavonac iz sezone 2021. godine Tihomir Bježančević.''

''Također bih voljela nastaviti surađivati i s mentorom Stjepanom, koji mi je bio jako veliki pomoćnik i motivirao me kad god bih pala. I za kraj, moj prijatelj Luka Veić, s kojim mogu kuhati, pjevati i plesati i nikada nema nesuglasica ni oko čega'', zaključuje.

U MasterChefu je ostalo samo osam kandidata, a natjecanje postaje sve napetije.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Alen Vitasović pokazao svoju predivnu kćer, pohvalio se njome na poseban dan: "Fantastično izgledaš, moj ponos!"

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Zvijezda Kumova Ana Uršula Najev pokazala prezgodnog brata sportaša, pogledajte koliko su slični!