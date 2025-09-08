Tko je Mali iz hit-serije Leyla? Prije glumačke karijere bavio se modelingom

Gledatelje serije ''Leyla'' na Novoj TV posebno je intrigirao lik Malija kojeg utjelovljuje Mustafa Yigit Kirazcı.

Turska uspješnica ''Leyla'' prikovala je brojne gledatelje za Novu TV, a potragu za pravdom glavne protagonistkinje komplicira lik Malija, kojeg u seriji utjelovljuje Mustafa Yigit Kirazcı.

Turski glumac i bivši model rođen je 17. kolovoza 1983. u Istanbulu.

Mustafa Yigit Kirazcı - 1 Foto: Nova TV

Već u mladosti pokazao je interes za umjetnost i komunikaciju – nakon završetka prestižne Koç srednje škole, diplomirao je oglašavanje na Sveučilištu Bilgi. Prije nego što je uplovio u glumačke vode, radio je kao model i pojavljivao se u reklamama, a dodatno se usavršavao na glumačkoj radionici Üç Mota.

Gledate li seriju ''Leyla''? Da

Ne Da

Ne Ukupno glasova:

Kirazcı je glumački debi ostvario 2007. godine u seriji ''Son Tercih''. Popularnost mu je porala zahvaljujući ulozi Merta Gencera u hit-seriji ''Güllerin Savaşı'' (2014.–2016.).

Mustafa Yigit Kirazcı - 2 Foto: Nova TV

Od tada niže uspjehe u brojnim serijama. Kirazcı se jednako uspješno okušao i na filmu te streaming platformama. Njegova prva glavna filmska uloga bila je u drami ''Tabula Rosa'' (2015.), a širu međunarodnu publiku osvojio je u Netflixovoj seriji ''Hakan: Muhafız'' i trileru ''50M2''.

Mustafa Yigit Kirazcı - 2 Foto: Instagram

Znate li tko je glavna glumica oju gledamo u novoj turskoj seriji Leyla? Nekima je već dobro poznata.



Glumac je podrijetlom iz Burhaniyea, a otac mu je radio u oglašavanju, dok je majka bila računovotkinja.

''Kad sam imao 17 godina, posjetio sam jedan sajam na kojem je sudjelovala i očeva reklamna agencija. Tamo me zapazila jedna manekenska agencija i poželjeli su me fotografirati... Mogao bih reći da je to bio moj prvi korak, moje otkriće'', izjavio je glumac.

Nakon fakulteta pohađao je glumačke satove dvije godine te je četiri godine radio kao asistent. Ulogama pristupa s pripremom i mentorskim radom do samog snimanja.

''Kad čitam projekt, pokušavam shvatiti što mi lik i priča rade – kako me pogađaju. Gledam što osjećam prema toj priči i zamišljam sebe kako to igram. Ako me uzbuđuje, onda mi zapravo nije važno kakva je pozicija lika u priči. Na kraju dana, ja sam glumac i trudim se tom liku pristupiti s poštovanjem i dati sve od sebe'', objasnio je.

Mustafa Yigit Kirazcı - 4 Foto: Instagram

Mustafa Yigit Kirazcı - 1 Foto: Instagram

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Zvijezda Kumova ponovno ljubi? Prisne fotke sa zgodnim mladićem potaknule su šuškanja

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Tko je nova, zgodna 19 godina mlađa supruga slovenskog premijera?