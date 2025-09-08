"Kako je ovo moguće?" Vrelo izdanje vječne seks-bombe prikupilo nikad više komplimenata

Elizabeth Hurley oduševila je fanove vrelim Instagram izdanjem u bijelom bikiniju.

Elizabeth Hurley pokazala je svoju besprijekornu figuru u oskudnom bijelom bikiniju dok je u nedjelju pozirala za vrelu Instagram fotografiju.

Glumica (60) izgledala je nevjerojatno u minijaturnom kompletu koji se sastojao od trokutastog gornjeg dijela i donjeg dijela ukrašenog zlatnim lancima.

Elizabeth je nosila glamuroznu šminku, dugu smeđu kosu ostavila raspuštenu, a oči sakrila iza sunčanih naočala koje je dizajnirao njezin prijatelj Sir Elton John.

Obožavatelji je nisu štedjeli s komplimentima.

"Ti si najseksi 60-godišnjakinja na planeti", "Prezgodna", "Najljepša žena", "Bože, kako je ovo moguće?", "Spustila je glavu duplo mlađim ženama", "Nevjerojatno", samo su neki od komentara.

Elizabeth Hurley Foto: Instagram

Elizabeth Hurley Foto: Instagram

Elizabeth Hurley - 1 Foto: Elizabeth Hurley/Instagram

Dok njezina romansa s dečkom Billyjem Rayem Cyrusom (64) sve više cvjeta nakon što je proveo svoje prvo ljeto u njezinoj seoskoj vili vrijednoj šest milijuna funti u Ujedinjenom Kraljevstvu, objavu je opisala riječima: "Zbogom najboljem ljetu."

Elizabeth Hurley i Billy Ray Cyrus - 1 Foto: Instagram

Inače, glumičin sin Damian sve češće privlači pažnju svojim izgledom i karakterom, a više o njemu pročitajte OVDJE.

Elizabeth i Damian Hurley - 5 Foto: Profimedia

