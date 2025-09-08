Lady Gaga proglašena umjetnicom godine, održala je i emotivan govor!

Lady Gaga proglašena je umjetnicom godine na MTV VMA dodjeli, gdje je uz još tri priznanja slavila nad jakom konkurencijom.

Lady Gaga proglašena je umjetnicom godine na ovogodišnjoj dodjeli MTV Video Music Awards (VMAs), osvojivši ukupno četiri nagrade.

U toj je kategoriji pobijedila jaku konkurenciju koju su činili Taylor Swift, Beyonce i Kendrick Lamar, a nagradu je posvetila svojim obožavateljima, poznatima kao "Little Monsters", te zaručniku Michaelu Polanskyju.

Sabrina Carpenter i Ariana Grande također su imale uspješnu večer, svaka odnoseći po tri nagrade, u večeri u kojoj su priznanja bila prilično ravnomjerno raspodijeljena.

"Biti umjetnik znači pokušati povezati duše ljudi diljem svijeta. To je disciplina, zanat koji dira srce, pušta korijenje i podsjeća ljude da sanjaju, izjavila je Lady Gaga primajući nagradu za umjetnicu godine.

Od ukupno 12 nominacija, osvojila je i nagrade za najbolju režiju i najbolju scenografiju za spot "Abracadabra", a zajedno s Brunom Marsom odnijela je i nagradu za najbolju suradnju za pjesmu "Die With A Smile".

Bruno Mars je, s Rose iz grupe Blackpink, osvojio i nagradu za pjesmu godine za "APT", dok je Blackpink proglašena najboljom grupom.

Mariah Carey je osvojila svoju prvu VMA nagradu u kategoriji najboljeg R&B izdanja za pjesmu "Type Dangerous", a kasnije je primila i prestižnu nagradu Video Vanguard.

Posebna priznanja dodijeljena su Rickyju Martinu, koji je spektakularno otvorio večer s miksom hitova uključujući "Livin’ La Vida Loca", te primio nagradu za latino ikonu. Reper Busta Rhymes dobio je nagradu Rock The Bells Visionary za svoj doprinos glazbi.

Na dodjeli je odana počast i bivšem pjevaču grupe Black Sabbath, Ozzyju Osbourneu, koji je preminuo u srpnju. Emotivnoj izvedbi prethodio je video uvod koji su snimili njegov sin Jack i unuci.

Ariana Grande je osvojila nagradu za video godine, najbolji dugometražni spot i najbolji pop video za pjesmu "Brighter Days Ahead".

Sabrina Carpenter je odnijela nagradu za album godine za "Short n' Sweet", proglašena je najboljom pop izvođačicom te je osvojila nagradu za vizualne efekte za pjesmu "Manchild".

Među višestrukim dobitnicima su i Doechii, koja je osvojila nagrade za najbolji hip-hop uradak i koreografiju za pjesmu "Anxiety", te Tate McRae koja je primila priznanja za montažu i pjesmu ljeta "Just Keep Watching" iz filma o Formuli 1.

Coldplay je pobijedio u rock kategoriji s pjesmom "All My Love", Sombr je osvojio nagradu za alternativu za "Back To Friends", a Shakira je odnijela nagradu za najbolji latino uradak s pjesmom "Soltera".

