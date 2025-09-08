Jeste li čuli za njih? Braća blizanci šokantnim imidžom punili su medijske stupce, a preminuli su u šest dana razlike

Igor i Grichka Bogdanoff bili su francuski TV voditelji i popularizatori znanosti, a kasnije poznati po drastično izmijenjenom izgledu lica i internetu.

Blizanci Igor i Grichka Bogdanoff bili su francuski televizijski voditelji, znanstveni popularizatori i kontroverzne figure poznate po drastičnim promjenama fizičkog izgleda.

Slavu su stekli krajem 70-ih i početkom 80-ih godina emisijom ''Temps X'', koja je gledatelje uvodila u svijet znanosti i znanstvene fantastike te ih učinila jednim od prepoznatljivih simbola francuske pop-kulture.

Igor i Grichka Bogdanoff - 10 Foto: Profimedia

Njihova kasnija karijera u akademskom svijetu bila je obilježena ''Bogdanovljevom aferom'', znanstvenom raspravom o vrijednosti njihovih doktorskih radova iz teorijske fizike. Francuski istraživački institut CNRS 2010. zaključio je da njihovi radovi ne ispunjavaju znanstvene standarde, što je potvrdilo percepciju da su bili više popularizatori nego priznati znanstvenici.

Igor i Grichka Bogdanoff - 2 Foto: Afp

Međutim, ono što ih je učinilo svjetski poznatima, osim televizijske karijere, bila je njihova dramatična fizička transformacija. Tijekom godina njihova su se lica znatno promijenila, s naglašenim obrazima, bradama i jagodicama koje su postale njihov zaštitni znak. Iako su tvrdili da nisu išli pod nož i u intervjuima su sebe opisivali kao eksperimentatore, francuski estetski kirurg Jacques Ohana rekao je je da su koristili injekcije tekućeg silikona. Zbog toga se vjeruje da njihov izgled nije rezultat klasičnih plastičnih operacija, već niza estetskih tretmana koji su s vremenom stvorili ekstreman efekt.

Igor i Grichka Bogdanoff - 9 Foto: Profimedia

Njihova estetika i tajanstveni imidž doveli su ih i do statusa internetskih ikona. U kriptozajednici postali su meme simboli, poznati po šalama da kontroliraju tržište, čime su osvojili sasvim novu generaciju obožavatelja.

Igor se rodio 40 minuta prije brata, a odgojila ih je njihova baka grofica koja je živjela u dvorcu na jugu Francuske. Blizanci su bili potomci muslimanskih Tatara, loze koja svoje početke ima u 17. stoljeću u gradu Penza u današnjoj Rusiji, ali je obitelj krajem 19. stoljeća izgubila titulu princa. Obojica su tečno govorila njemački, francuski, ruski i engleski jezik.

Igor i Grichka Bogdanoff - 8 Foto: Profimedia

Igor Bogdanoff preminuo je u dobi od 72 godine 2022., samo šest dana nakon smrti njegova brata blizanca Grichke.

Igor i Grichka Bogdanoff - 5 Foto: Profimedia

Grichka je preminuo u bolnici 28. prosinca 2021. godine nakon što je nekoliko dana proveo u komi. Njihove obitelji nisu htjele iznositi razloge smrti, no rođaci su za medije otkrili da se radilo o posljedicama zaraze koronavirusom i da braća nisu bila cijepljena. Obojica su bila u bolnici od sredine prosinca.

Igor je iza sebe ostavio šestero djece, a Grichka četvero.

Igor i Grichka Bogdanoff - 4 Foto: Profimedia

Igor i Grichka Bogdanoff - 1 Foto: Profimedia

