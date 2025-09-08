Uhvaćeni na jahti! Sad svi znaju za vezu koju su dugo skrivali zbog razlike u godinama

Engleski nogometaš Jude Bellingham i američka influencerica Ashlyn Castro uživaju u strastvenoj romansi koja je započela u tajnosti.
Par je snimljen kako razmjenjuje nježnosti na palubi privatne jahte, a strastveni poljupci i dodiri otkrili su koliko su zaljubljeni.
Jude Bellingham s djevojkom - 6 Foto: Profimedia
Na fotografijama koje su obišle svijet, Jude i Ashlyn ne skrivaju emocije - leže jedno uz drugo, grle se, ljube i uživaju u svakom trenutku zajedničkog vremena daleko od očiju javnosti. Ashlyn, poznata po svom besprijekornom stilu i prošlim vezama s drugim slavnim muškarcima, i Jude, čiji je transfer u Real Madrid prošle godine uzdrmao nogometnu scenu, očito su pronašli snažnu povezanost.
Jude Bellingham s djevojkom - 3 Foto: Profimedia
Jude Bellingham s djevojkom - 2 Foto: Profimedia
Ashlyn Castro je američka influencerica koja se već godinama kreće u svijetu slavnih, a ranije se povezivala s Michaelom B. Jordanom.
Jude Bellingham s djevojkom - 1 Foto: Profimedia
Njihova veza počela je u tajnosti. Prvi put su zajedno viđeni krajem 2023. godine, kada su ih paparazzi uhvatili u Madridu, a šuškanja su ubrzo prerasla u potvrđenu vezu. Mnogi su komentirali razliku u godinama, no par je to ignorirao i odlučio živjeti svoju ljubavnu priču punim plućima.
Jobe Bellingham Foto: Profimedia
